Kočevski zbor in volilna pravica: Šlo je za ogromen preskok

Kočevski zbor je bil edinstven in veličasten dogodek, pa tudi visoko tvegan, če upoštevamo, da je potekal na osvobojenem ozemlju v času divjanja krvave svetovne vojne. Ocena o tveganosti ni pretirana, saj je bilo množične volitve odposlancev težko skrivati, ena sama nacistična bomba pa bi obglavila narodnoosvobodilno gibanje. Udeleženci kočevskega zbora, bilo jih je več kot 600, so se zavedali zgodovinskega pomena zbora za ustanovitev in razvoj slovenske državnosti: »Kot prvi svobodno izbrani odposlanci, izbrani sredi najhujšega boja za narodni obstanek, izpovedujemo v imenu vsega borečega se ljudstva, da je slovenski narod danes končno veljavno stopil v krog suverenih narodov.« Izrazili so prepričanje, da bo slovenski narod v okviru jugoslovanske federacije samostojno odločal o lastni usodi.