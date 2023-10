Koncepti nedokončane zgodovine: En sam direndaj okoli Tvrtka

»Kdor nadzira preteklost, nadzira tudi prihodnost.« George Orwell. Brez zadržkov lahko rečemo, da nas ta Orwellova misel, zapisana v knjigi 1984, spremlja zadnja tri desetletja in pol, in to tako prizadevno in strastno, da se skoraj nikakor ne moremo otresti tega občutka. Na Balkanu živimo koncepte nedokončane zgodovine, ki se večinoma uporablja vsakič, ko pride čas, da se soočimo z vprašanjem, kako zares živimo. A kdo bi se ukvarjal z bistvom v nebistvenem času. Kajti za izhod iz lažne boljše preteklosti je treba preizprašati sedanjost. Ta pa je tragikomična in reducirajoča. Na segmente, ki jih moramo določiti »mi« in pokazati lastno (zgodovinsko) superiornost na račun drugih.