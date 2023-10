Esad Babačić: Brata po pesmi

Famous blue raincoat, Leonard Cohen. Nekatere pesmi moraš prerasti, jih ubiti, če ne gre drugače, sicer pridejo pote, takole recimo, ob treh, štirih zjutraj, ko te starostne nadloge opozarjajo na iztekanje časa; ko hočeš stisniti pest, kot nekoč, pa opaziš, da v prstih ni več dovolj moči oziroma se ti upirajo z zametki revme ali kakšnega drugega vnetja. In si vseeno daš gor ploščo, ki se je dolgo nisi dotaknil, ker si se bal, da te bo preveč bolelo, kar boš slišal, ploščo, na kateri je toliko resnic, neskončno lepih resnic. Pa začnimo, si rečeš in že zaslišiš dobro znani glas pesnika, ki se je nekoč davno odločil, da ne bo več polnil dvoran po državi, ki mu je dala in vzela vse, tudi po njegovi krivdi.