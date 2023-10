Putin v Pekingu: Meje brezmejnega prijateljstva

Na tretjem zasedanju foruma BRI (En pas, ena pot) – kitajske nove svilne poti naj bi se po desetletju obstoja tega kitajskega megaprojekta v Pekingu zbralo okoli sto držav. V tem času znaša skupna vrednost kitajskih investicij vrtoglavi trilijon dolarjev in obsega več kot 3000 projektov v 150 državah sveta. Potem ko se je Putin moral zaradi grožnje izročitve mednarodnemu sodišču za vojne zločine odreči udeležbi ne zasedanju držav BRIC v Južni Afriki in G20 v Indiji, mu na Kitajskem ne grozi ta nevarnost. Zasedanje foruma BRI bo pomembno za številne projekte, ki v zadnjem času zaradi poslabšanja varnostnih razmer v Evraziji in Afriki ter finančnega pešanja kitajskega gospodarstva postajajo tvegani, odloženi ali opuščeni.