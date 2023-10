Amiši

V romanu Časovno zaklonišče se je bolgarski pisatelj Georgij Gospodinov poigraval z idejo o kolektivnem vračanju v preteklost. To je roman o nostalgiji in v njem Gospodinov nadvse nostalgičnim ljudem podari možnost, da se vrnejo v čase, ko so bili najbolj srečni. Vsaka država tako razpiše referendum, na katerem se ljudje odločijo, v katerem časovnem obdobju bodo poslej živeli. Ker je prihodnost postala negotova in s tem tudi neprivlačna, prevlada nostalgija oziroma želja po znanem, preverjenem. In preteklost, vsaj tako se nam zdi, v nasprotju s prihodnostjo vsi zelo dobro poznamo.