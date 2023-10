Videti je trapasto, a deluje

“Videti je trapasto, a deluje!« Tako se je vse začelo. V zgodnjih devetdesetih se je v Srbiji pojavila reklama za povsem revolucionaren izum novosadskega inovatorja Branka Stojanovića: plastični trak, ki se pričvrsti na hrbet in se s pomočjo kozmične energije usmeri na težave s hrbtenico in jih rešuje. Zveni trapasto? Ne zveni trapasto, ampak zelo idiotsko, a deluje: srbski poslovnež Branimir Brkljač je posnel kultno reklamo – »Videti je trapasto, a mene hrbet ne boli več!« – in v kratkem času je osvojil Srbijo, leta 1992 pa se je odločil, da bo posel razširil na preostali del Jugoslavije. Ker sta se Hrvaška ter Bosna in Hercegovina še ukvarjali z vojno, je izbira padla na Slovenijo, kjer je potencial plastičnega traka za usmerjanje kozmične energije prepoznal njegov prijatelj Sandi Češko, klasični lokalni Delboy Trotter iz neke garaže v Zagorju ob Savi.