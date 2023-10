Droge v Ljubljani: Naročiš in dobiš dostavo na dom

Na podestu levega obrežja Ljubljanice pod znamenitim Zmajskim mostom v središču prestolnice je na sončno jesensko popoldne ležalo truplo, pokrito z belo rjuho. Okoli je mrgolelo reševalcev, gasilcev in policije pa tudi radovednih mimoidočih, domačinov in turistov, ki so dogajanju navkljub s telefonom še vedno ustvarjali večne spomine. To ni začetek kriminalke Irene Svetek ali Tadeja Goloba, temveč realnost četrtka minuli teden.