Njena mama Julija Devjatkina, jezikoslovka in učiteljica angleščine za otroke, je povedala, da njen otrok ni čudežni otrok in da lahko vsak otrok obvlada dva ali tri jezike, a z veliko truda in vaj. Mama se je z njo pogovarjala v angleščini in ruščini že od rojstva ter skrbela, da ju nikoli ni mešala. Ko je bila Bella stara deset mesecev, je vključila francoščino. Ker še ni znala govoriti, je s prstom kazala na predmet, na katerega se beseda nanaša. Te jezike je tekoče govorila pri dveh letih. Njeni starši so pogosto organizirali manjše izobraževalne izlete z maternimi govorci določenih jezikov. Potem je obiskovala angleški dramski krožek, se učila risati s francoskim učiteljem, plesala pri špansko govorečih vaditeljih, učila se umetnostnega drsanja z nemško trenerko ... No, najbrž pa le ni vse tako preprosto, kot je videti na prvi pogled ...