Nekaj trenutkov pozneje je Allen padel v nezavest, letalo, s katerim so bili takrat na višini tisoč metrov, pa je začelo padati. Kmalu je Darren ugotovil, da nihče drug na svetu ne ve, kaj se jim dogaja. Kako sporočiti, da so v težavah? Nikakor ni našel pravega gumba na radijski postaji, ki je bila v kabini letala, ko pa je po srečnem naključju končno vzpostavil radijsko zvezo, je kontroli zračnega prometa sporočil: »Situacija je resna. Pilot je nezavesten in nimam pojma, kako upravljati letalo.« Ko ga je kontrolor zračnega prometa Robert Morgan, ki je bil takrat dežuren, vprašal po lokaciji, je dobil odgovor: »Nimam pojma. Mislim, da vidim obalo Floride.« Po kratkem premoru, saj mu je nepričakovani in presenetljivi odgovor vzel sapo, se je Morgan hitro zbral in Harrisonu z mirnim glasom dajal navodila. Kaj naj naredi, kateri gumb naj pritisne, kako naj upravlja letalo. Učna ura je potekala v živo, vsaka napaka bi pomenila katastrofo. A se je vse srečno izšlo: Darrenu Harrisonu je uspelo s pomočjo dispečerja kontrole zračnega prometa pristati na mednarodnem letališču Palm Beach. In pravi pilot? Izkazalo se je, da je imel počeno aorto, takoj so ga odpeljali v bolnišnico in po operaciji je okreval.