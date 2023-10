V zahvalo za vse je svoji mami kupil stanovanje tako na Švedskem kot na Hrvaškem, nedavno pa tudi cerkev na Švedskem za skoraj deset milijonov evrov. Ko gre za njegova otroka, pa ne pretirava in ju ne razvaja. »Še vedno živim svoje fantovske sanje, kar zadeva nogomet. Vse te nagrade, ki sem jih dobil, dokazujejo, da sem naredil nekaj dobrega in da sem dober v tem, kar počnem. A zame bosta vedno številka ena moja otroka. Ljubiti ju pomeni zaščititi, odgovorno upravljati njuno svobodo,« je dejal Ibrahimović in dodal, da sinovoma ne dovoli uporabe družbenih omrežij, njun čas brskanja po spletu pa je omejen. »Vidim, da mnogi svoje otroke izpostavljajo na internetu, nekateri ustvarijo celo profile otrok, ki so stari sedem, osem let in imajo na tisoče sledilcev. Nihče pa ne razmišlja o tem, ali bodo ti otroci čez nekaj let zadovoljni s tako javno izpostavljenostjo? Ne gre za to, da bi jih držali pod steklenim zvonom. Maxi in Vincent se morata naučiti samostojnosti. Moja odgovornost je, da ju vodim na pravo pot, potem pa bosta nadaljevala, kot želita. Kdaj bo to? Takoj ko bosta z obema nogama stopila na tla.«