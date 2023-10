Vendar se je vse obrnilo v povsem drugo smer. Srečko je namreč vplačala Connie in denar so nakazali na njen račun. In tisti hip, ko je dobila denar, je iz stanovanja vrgla soproga. Z njim je prekinila vse stike in izjavila, da mu ne namerava dati niti centa. Pa da ne bo pomote: pred tem sta imela srečen zakon. Ker nikoli nista imela veliko denarja, sta igrala loto v upanju, da bosta nekoč zadela glavni dobitek, s katerim bi si lahko kupila novo stanovanje in nov avto ter bi potovala po svetu do konca življenja. Pa se je v trenutku, ko se je to res zgodilo, vse skupaj spremenilo, tako kot opozarjajo strokovnjaki. Sreča ni preprosta stvar. Če imaš srečo, še ni rečeno, da boš srečen.