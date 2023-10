Koliko bo stal prizidek Infekcijske klinike?

Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu je prejel tri ponudbe za projekt dograditve klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja. Ponudbe so oddale družbe Kolektor Koling, GIC Gradnje in Inobačka iz Novega Sada.