V soboto med 6.30 in 21. uro bo tako na primorski avtocestni vpadnici med Brezovico in razcepom Kozarje proti Ljubljani promet v dolžini 300 metrov potekal samo po enem prometnem pasu, saj bosta zaprta odstavni in vozni pas. Delavci bodo po pojasnilih Darsa izvedli nujno popravilo razpok, udarnih jam in kolesnic.

V soboto med 4. in 21. uro ter v nedeljo med 4. in 19. uro pa bosta na gorenjski vpadnici na območju priključka Ljubljana Brod v smeri proti Kranju zaprta vozni oziroma pospeševalni pas, prav tako zaradi popravila razpok, udarnih jam in kolesnic. Zaradi del bo zaprt uvoz proti Kranju iz smeri Nemške ceste.

Na severni ljubljanski obvoznici poteka obnova nadvoza Dunajske ceste nad hitro cesto

Na omrežju avtocest in hitrih cest se medtem nadaljujejo tudi druga obnovitvena dela, ki prav tako občasno povzročajo zastoje. Na severni ljubljanski obvoznici, kjer so pred dnevi po dolgotrajni obnovi odprli odsek med Tomačevim in Zadobrovo, še naprej poteka obnova nadvoza Dunajske ceste nad hitro cesto, ki ga financirata ljubljanska občina in Dars. Trajala naj bi do novembra.

Predvidoma do konca oktobra bo na odseku vzhodne ljubljanske obvoznice med Zaloško in Litijsko cesto proti razcepu Malence zaprt pospeševalno-zaviralni pas zaradi obnove protihrupne ograje, na južni ljubljanski obvoznici pa bosta do konca leta zaprta bencinska servisa na počivališčih Barje sever in Barje jug zaradi celovite prenove.

Sanacija viaduktov Podmežakla 3 in Podmežakla 4

Na gorenjski avtocesti med priključkoma Jesenice zahod in Jesenice vzhod bo predvidoma do sredine novembra potekala že dlje časa trajajoča sanacija viaduktov Podmežakla 3 in Podmežakla 4, še do sredine marca pa bodo do štirikrat dnevno v predoru Karavanke kratkotrajne popolne zapore zaradi miniranja ob gradnji druge predorske cevi.

Na pomurski avtocesti bosta od četrtka do predvidoma 25. oktobra na odseku med Pernico in Lenartom v obeh smereh zaprta prehitevalna pasova zaradi izgradnje novih in ureditve obstoječih službenih prehodov ter lokalnih sanacij v sklopu preplastitve avtoceste. Med Turniščem in Dolgo vasjo pa poteka celovita obnova vozišča, zaradi česar je polovica avtoceste v smeri proti Lendavi, ves promet pa je preusmerjen na sosednjo polovico avtoceste, kjer je urejen po enem pasu v vsako smer vožnje.

Na obalni hitri cesti med Koprom in Izolo pa se bo v ponedeljek v predoru Markovec v smeri proti Izoli začela izgradnja kabelske kanalizacije za nov zmogljivejši električni daljnovod med Koprom, Izolo in Lucijo. Predvidoma do 22. decembra bo promet v smeri proti Izoli potekal po enem pasu, oviran bo tudi uvoz na priključku Semedela.