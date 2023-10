Jutri v Objektivu: #intervju Zoran Janković: Bojim se praznega mesta, mesta duhov

Ta mesec bo minilo natanko 17 let, odkar so Ljubljančani Zoranu Jankoviću podelili prvi županski mandat. Dolgoletni župan rad opomni, kako je prestolnica izgledala, preden je prevzel župansko verigo, in kako izgleda sedaj.