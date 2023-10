V četrtek dopoldne so po informacijah N1 s policijskim vozilom in v spremstvu pravosodnega policista zapornika iz zapora na Dobu pripeljali pred UKC Ljubljana, kjer naj bi ta imel pregled, nato pa je pobegnil. Šlo naj bi za organiziran pobeg, saj ga je čakal voznik s skuterjem. Iskalna akcija še poteka.

Šlo naj bi za Tomaža Simoniča, znanega pod vzdevkom Satan, ki je bil leta 2015 zaradi več kaznivih dejanj – med drugim zaradi poskusa uboja – obsojen na enotno kazen deset let zapora. Po poročanju uprave naj bi v preteklosti kazen že prestajal v svobodnejšem režimu in koristil zunaj zavodske ugodnosti. Simonič je bil sicer v borec MMA (tekmovanje v mešanih borilnih veščinah) in naj bi bil še vedno v odlični kondiciji.

Obsojenec naj bi po informacijah pobegnil pred UKC Ljubljana. »Pravosodni policist je izvedel vse potrebne ukrepe za izsleditev obsojenca, ki je pobeg izvršil skupaj s pomočnikom na motornem kolesu. Ko je bil obsojenec med vožnjo na motornem kolesu, ga je pravosodni policist uspel v prvi fazi zaustaviti, a je nato pobeg nadaljeval brez vozila, s hitrim tekom. Pravosodni policist je v skladu s pooblastili izvedel zasledovanje, po katerem je obsojenec s pomočnikom na motornem kolesu spet uspel pobegniti. Trenutno je še vedno na begu,« so še zapisali na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS).

URSIKS zanika namigovanja, da bi bil pravosodni policisti kakorkoli vpleten v pobeg. Zanikajo tudi nekatere domneve, da bi bil pobeg povezan s težavo pomanjkanja pravosodnih policistov.