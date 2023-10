»Sprašujem se, komu je v napoto Kanin,« je na novinarski konferenci, ki so jo danes pripravili v Bovcu, dejal župan občine Valter Mlekuž. Skupaj s poslancem Danijelom Krivcem in direktorico kaninskega smučišča Manuelo Božič Badalič so predstavili njihov pogled na zaplete okrog smučišča na Kaninu. Zgodil se jim je obisk inšpektorja, prepoved obratovanja, zavrnitev Zavoda za gradbeništvo, da opravi strokovno-tehnični pregled, in za konec še najverjetnejši konec posebnega zakona o Kaninu. Menijo, da obisk inšpektorja, ki je zaradi manjkajočega dokumenta začasno prepovedal obratovanje krožno-kabinske žičnice, ni naključje. Kdo ga je poslal, ne želijo javno ugibati.

Žičnica medtem za prevoz potnikov ostaja zapečatena vsaj do 12. oktobra. Naslednji teden bodo predstavniki Zavoda za gradbeništvo vendarle opravili strokovno-tehnični pregled, inšpektorju morajo poročilo oddati do prihodnjega četrtka, ta pa se bo po njegovem prejetju odločil, ali Bovčani lahko žičnico znova zaženejo ali ne. Ali bo ta pregled rešil poslovanje Kanina za celotno zimsko sezono, še ne vedo.

Dvom glede dokumentacije, ne pa varnosti naprave

Predstavniki občine in smučišča zagotavljajo, da v dokumentu, ki ga je (večkrat) zahteval inšpektor in so mu ga tudi že dostavili, francoski proizvajalec žičniških naprav Poma ni zapisal nič novega, žičnici ni določil skrajnega roka obratovanja in je znova ponovil, da sam podaja le priporočila za vzdrževanje naprave, medtem ko so vse nadaljnje odločitve o varnosti in tehnični usposobljenosti naprav v domeni pristojnega organa v državi, ker žičnica deluje. To sta v primeru Slovenije Zavod za gradbeništvo in IVD. Direktorica Sončnega Kanina pojasnjuje, da so lani prošnjo za pregled Pomi poslali samoiniciativno, da se prepričajo glede varnosti, da ni bila del nikakršnih zakonskih postopkov in da na Kaninu veljavno obratovalno dovoljenje imajo. Za dva odseka žičnice jim poteče 19., za enega pa 23. decembra. »Zakaj se je inšpektor tako odločil, še danes ne razumem popolnoma, ima pa seveda to pravico. Prav tako se še ni zgodilo, da bi Zavod za gradbeništvo kadarkoli odklonil pregled,« pravi in dodaja, da je inšpektor izrazil dvom glede same dokumentacije, ne pa glede varnosti naprave.

Pojasnjuje, da je žičnica celo leto obratovala brez večjih težav in da varnost nikoli ni bila vprašljiva. »Dejstvo pa je, da že žičnica stara, da prepelje samo 300 potnikov na uro, da imamo težave z vetrom... vendar pa z njenim zaprtjem ne bo nastala škoda samo družbi Kanina, temveč širši dolini,« meni. Direktorica hotela Kanin Urška Radanovič je včeraj potrdila, da so priprave za obnovo hotela včeraj ustavili. Počakali bodo na jasnejša zagotovila, kako s smučiščem naprej.

Zakon o Kaninu malo verjeten

Poslanec Danijel Krivec je potrdil, da je zakon o Kaninu malo verjeten. O dokončnem »padcu« zakona naj bi se pristojni ministrstvi izrekli v naslednjih desetih dneh. »Luč na koncu tunela je še vedno. Kanin je vendarle eno redkih smučišč, ki ima dolgoročno prihodnost. Rešitve zanj bomo iskali najprej, če ne skozi zakon pa skozi zakon o žičniških napravah in podrejene pravilnike. Naš dolgoročni cilj je nova naprava. S to sicer lahko obratujemo še 20 let, a je vreča brez dna in nerentabilna. Lahko pa Kanin v reševanje predamo tudi Italijanom - vidimo, kaj vse počnejo na drugi strani Kanina in koliko vlagajo v smučišča. Oni bodo to rešili v letu dni. A potem naj se naša država vpraša po zdravju,« državi ponuja izziv.

Da se Slovenija premalo zaveda pomena Kanina, meni tudi podpredsednik dežele Furlanije – Julijske krajine Stefano Mazzolini. »Že šest let se zgolj dogovarjamo o skupnih vlaganjih. Apeliram na državo Slovenijo, da najde končne rešitve in naložbo zaključi v nekaj letih. Če se bomo še sestajali zgolj ob takih novicah, potem pomeni, da država nima volje za prenovo,« je bil jasen. x