Po naših neuradnih informacijah je premier Robert Golob do včeraj podpiral ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik, ki se v zadnjih dneh sooča z očitki o visokih stroških službene poti v New York in nepravilnostih pri razpisu za nevladne organizacije. Po novih obremenilnih medijskih razkritjih pa ministrica premierjeve podpore več ne uživa. Vse več je tudi pozivov k njenemu odstopu. Ajanović-Hovnikova naj bi odstopila danes oziroma v prihodnjih dneh

Do preobrata je prišlo po tem, ko je bila ministrica včeraj v oddaji Tarča postavljena na laž: trdila je namreč, da ni vedela, da se je na razpis prijavil Inštitut za preučevanje enakosti spolov (IPES), ki ga vodi njena prijateljica Kaja Primorac, iz včeraj razkritega dokumenta pa medtem izhaja nasprotno. 10. maja – v času prijavljanja na razpis – je ministrica podpisala dokument Izjava ministrstva o podpori programu inštituta IPES.

Sodeč po tem dokumentu bi ministrica morala vedeti, da se je na razpis prijavila njena prijateljica. V oddaji je sicer trdila, da ji je ob slepem podpisovanju dokumentov ta podatek ušel. Projekti, pri katerih je ministričina prijateljica sodelovala kot prijaviteljica, partnerica in svetovalka, so od skupno 6,9 milijona evrov sicer prejeli 813 tisoč evrov odobrenih sredstev, torej kar 12 odstotkov vsega razpisanega denarja.

Spomnimo, da je ministrica Sanja Ajanović Hovnik podpisala spremembo pravil, IPES je tako na razpisu dobil 300 tisoč evrov. IPES si sicer poštni nabiralnik deli s podjetjem Smart Center, ki ga je ustanovila skupaj z ministrico Sanjo Ajanović Hovnik, ta pa je lani svoj delež podarila mami Dragani Marjanović. Smart Center je pripravljal projekte v zameno za sedemodstotno provizijo. Ministrica pa ves čas zagotavlja, da ni na nič vplivala in ničesar vedela.

Ajanović Hovnikova je še v včerajšnji oddaji Tarča zatrjevala, da je glede javnega razpisa ravnala zakonito in transparentno, ob tem pa dodala, da bo v trenutku, ko ji bo katera od pristojnih institucij dokazala drugače, prevzela politično odgovornost in odstopila. V času od začetka afere se sicer ministrica s pojasnili vse bolj pogreza, vse bolj pa so kritični tudi glasovi iz njene stranke Gibanja Svoboda in preostalih dveh koalicijskih partneric.

Poslanka Svoboda Mojca Šetinc Pašek pravi, da so očitki zoper ministrico za stranko »precej boleči«. »Kar se tiče razpisa, osebno pričakujem res prepričljive dokaze, neizpodbitne argumente, zakaj to naj ne bi bilo sporno. Tukaj ne bi smelo biti izjem, ne glede na to, iz katere stranke prihaja minister,« pa je včeraj prav tako poudarila poslanka Levice Nataša Sukič. Danes, dan po oddaji Tarča, so koalicijski partnerji še bistveno bolj nezadovoljni s situacijo. Vse več je glasov, da bi do odstopa oziroma razrešitve že moralo priti in da je čakanje nesmiselno.