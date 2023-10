Sanja Ajanović Hovnik je odstopila s funkcije ministrice za javno upravo, saj ne želi, da ministrstvo ali vlada nosita breme razčiščevanja, povezanega z opravljanjem njene funkcije, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. O tem je tudi že obvestila predsednika vlade Roberta Goloba, ki bo po prihodu s službene poti o tem obvestil DZ.

V svoji odstopni izjavi je med drugim zapisala, da se je v politiko podala v času, ko je Slovenijo pretresala težka politična in zdravstvena kriza,» s srčno željo, da skupaj naredimo to državo bpljšo za vse«. »Ves čas je bilo moje osebno vodilo, da delam po svojih najboljših močeh, ob upoštevanju visokih moralnih in etičnih standardov, zakonito in transparentno.«

Javni razpis za dodelitev sredstev nevladnim organizacijam je bil o njenih besedah izveden transparetno, skladno s strokovnimi in moralnimi standardi. Zato želi, »da pristojni organi čim prej opravijo svoje delo, strokovno in neodvisno«.

Odstopila pa je zato, ker bi, kot je zapisala, »moje vztrajanje v času teka uradnih postopkov pri pristojnih organih, pri vodenju ministrstva ob tako o neusmiljeni kampanji škodovalo delu vlade, stranke, ministrstva in države«.