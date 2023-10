Valter Zrinski, vodja oddelka za splošno kriminaliteto na sektorju kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Ljubljana, je na današnji novinarski konferenci povedal, da je 88-letni moški kljub hitremu posredovanju medicinskih ekip umrl, lažje poškodovana pa je bila še ena oseba, »Storilec je s kraja dogodka pobegnil. Pri iskanju je sodeloval tudi policijski helikopter in specialna enota. Nekaj po 16. uri je bila storilcu odvzeta prostost,"« je povzel Zrinski.

Kot je dejal, je bil opravljen ogled kraja dogodka in zavarovani dokazi, kriminalisti pa še zbirajo obvestila o o vseh okoliščinah. »Motiv za dejanje še ni znan in je predmet preiskave « je povedal in dodal, da bo storilec s kazensko ovadbo predan preiskovalnemu sodniku. Zrinski se je za konec zahvalil občanom za razumevanje in sodelovanje, saj so njihove informacije »bistveno pripomogle« k prijetju osumljenca

Vnuk je ubil dedka

Mirno naselje Martinj hrib v Logatcu, na gosto posejano s stanovanjskimi hišami in prepredeno s številnimi ulicami, je včeraj dopoldne pretresla vest o strahotnem zločinu. Vnuk je ubil dedka. Z nožem. Policijsko sporočilo je malo pred 13. uro naznanilo naslednje: »Policisti na območju Logatca obravnavajo kaznivo dejanje zoper življenje in telo. Po prvih podatkih je v dogodku za posledicami poškodb, prizadejanih z ostrim predmetom, umrl 88-letni moški. Na tem območju potekajo aktivnosti za iskanje znanega osumljenca.«

In res, območje nad Logatcem je preletaval helikopter, policisti pa so ožjo okolico kraja zločina zastražili in zaščitili s policijskim trakom. Na kraj zločina je prišel tudi vodnik s službenimi psi. Po naših preverjenih podatkih je bil storilec Urban R., ki je z nožem zabodel svojega dedka Antona R. »Pred kratkim sem govoril s Tonetovo ženo. Seveda je v šoku in pretresena. Podivjal je, vzel nož iz predala in Toneta zabodel. Zraven je bila. Potem je zbežal. Kdo ve, kje je ta nesrečnež zdaj,« nam je povedal eden od bližnjih sosedov, ki je družino dobro poznal. Tudi fanta, za katerega je dejal, da je bil problematičen že kot otrok, da je že prej nekoga zabodel, da je imel težave z drogo in podobno. O pokojnem Tonetu so vsi vedeli povedati le najboljše, pa smo govorili z več domačini. »Fejst ljudje. Ene same slabe besede ne morem reči. Ja, tega vnuka pa nisem poznala. Ni hodil veliko tod okoli,« je povedala še ena naša sogovornica.

Se je pa med domačini kaj hitro razširil tudi strah. Kaj se ne bi, nekje v njihovi bližini je bil očitno neuravnovešen in predvsem nevaren moški z nožem v roki, ki je prej že ubil človeka. Tudi policija je malo po 15. uri objavila poziv, da iščejo osumljenca, da gre za nevarno osebo in da naj prebivalci z njim ne skušajo vzpostaviti stika, ampak naj čim prej pokličejo policijo. »Zakaj ne pošljejo vojske? Nas je zdaj že malo strah. Naj sploh pošljem otroka na prostočasno dejavnost?« smo slišali od Logatčana.