Roglič za dve leti v Boro-hansgrohe

Primož Roglič je podpisal dveletno pogodbo z Bora-hansgrohe. To lahko zagotovimo, uradno pa bodo novico v nemškem moštvu objavili danes, so včeraj zapisali pri GCN-u. Prizani portal za kolesarske novice je navedel, da je slovenski as z nemškim moštvom podpisal dveletno pogodbo, ki mu bo prinesla 5,5 milijona evrov letno. Za zdaj naj 33-letni Slovenec iz svojega nekdanjega moštvo Jumbo-Visma ne bi pripeljal nobenega sotekmovalca, se je pa znjim v novo moštvo preselil priznani trenere Marc Lambrets, ki je bil pri čebelah v prvi vrsti zadolžen za Belgijca Wouta van Aerta.