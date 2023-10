Ameriška vlada bo začela vračati migrante v Venezuelo

Ameriška vlada bo po dogovoru s Caracasom začela v domovino vračati migrante iz Venezuele, ki nimajo ustreznega dovoljenja za bivanje v ZDA, so v četrtek sporočili v Washingtonu. Pred izgonom so sicer zaščiteni tisti venezuelski migranti, ki so v ZDA prispeli pred 31. julijem.