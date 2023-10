Sredi petdesetih, še pred odhodom iz Slovenije, se mu je ob priložnosti, ko se je peljal z vlakom proti Kamniku, porodila zamisel za uspešnico Veselo v Kamnik. Pesem je sčasoma pridobila status neuradne kamniške himne. Med največkrat predvajanimi je tista v izvedbi Ansambla bratov Poljanšek, prvi pa so jo posneli leta 1965 člani Ansambla Borisa Kovačiča.

Andrej Blumauer je bil izjemen orgličar. Že leta 1957 je na Radiu Ljubljana v oddaji Pokaži, kaj znaš osvojil prvo mesto. Njegovo do popolnosti izpolnjeno igranje na ustno harmoniko je seglo tudi do nemške tovarne Hohner, kamor so ga povabili leta 1959. Sprejel ga je lastnik tovarne ter mu podaril njihovo najnovejše glasbilo –​ harmoneto, sestavljenko ustne harmonike in frajtonarice. Takoj je postala njegov stalni spremljevalec. Poleg v Kanadi, Sloveniji in Nemčiji je nastopil v okoli 125 mestih v ZDA. Sodeloval je z Big Bandom RTV Slovenija, Otom Pestnerjem, Edvinom Flisarjem … Njegove najbolj znane skladbe so Veseli Ribn'čan, Slovenski fantič, Zaljubljene orglice, Spet sem doma …

Zborovodja, skladatelj in glasbeni producent Tomaž Tozon nam je o pesmi povedal. »To je ena največjih uspešnic v narodnozabavni glasbi. Ena od vzorčnih skladb, kako naj bo v plesni obliki videti narodnozabavna pesem. Gre za ritmično, veselo, razposajeno, optimistično skladbo. Ena naših najstarejših skladb, ki je preživela vsa ta leta. Ko jo slišim, se je vedno razveselim.«