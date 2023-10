Plesnivo, žarko, morklja, kovinsko, seno, črvivo, grobo, kumara, slanica, zažgano, strojno olje ... To je nekaj opisov napak, ki jih zaznavajo preskuševalci na senzoričnem ocenjevanju deviškega oljčnega olja. Sadežnost, grenkoba in pikantnost pa sodijo med pozitivne značilnosti, ki jih iščejo v olju med ocenjevanjem.

V Laboratoriju Inštituta za oljkarstvo ZRS Koper opravljajo poleg kemijske analize tudi senzorično ocenjevanje vzorcev oljčnih olj iz Slovenije in tujine. Oboje je podlaga za ugotavljanje kakovosti oljčnega olja in razvrstitev v kategorije. Preverjajo denimo, ali je v steklenici, na kateri piše »ekstra deviško oljčno olje«, v resnici hladno stiskan oljčni sok, ali ne gre nemara za olje z napakami in slabše kakovosti ali celo lampante oljčno olje, ki sploh ni primerno za prehrano. Prav tako s kemično analizo ugotavljajo, ali gre za potvorjeno oljčno olje, ko torej pridelovalci oljčnemu olju primešajo druga rastlinska olja, barvila in arome ter tako zavajajo potrošnike. Prav oljčno olje je v Evropski uniji eno najpogosteje potvorjenih živil.

Kdo je lahko preskuševalec oljčnega olja?

Ob našem obisku je pred preskuševalci na senzoričnem panelu devet vzorcev oljčnega olja, o katerih nimajo prav nobene informacije. Na ocenjevanje lahko prispejo domača ali tuja oljčna olja, saj so mednarodno akreditiran laboratorij, v laboratorij jih na ocenjevanje lahko pošljejo inšpektorji uprave za varno hrano v okviru nadzora živil v slovenskih trgovinah.

Panel ocenjevanja koordinira vodja laboratorija dr. Milena Bučar Miklavčič. Med preskuševalci so predvsem oljkarji iz Istre, Vipavske doline in Goriških brd, ki so opravili usposabljanje in pridobili izkušnje, da znajo razlikovati tudi med najbolj podobnimi vzorci in jih razvrščati, ter osvojili tudi besednjak, s katerim opišejo, kar zaznajo. »Prvo sito je fiziološko testiranje, ki pokaže, ali kandidat sploh dovolj zaznava vonj in okus. Sledijo primerjalni testi, udeležbe na ocenjevanjih, na katerih ocene kandidata ne smejo odstopati od mediane panela. Približno dve leti traja, da je degustator dovolj usposobljen,« strne vodja laboratorija. Na vsakem ocenjevanju eden od vzorcev nastopa dvakrat in seveda ga morajo preskuševalci prepoznati.

Oljkarja Jadrana Jakončiča iz Goriških brd je med ocenjevalce oljčnega olja potegnilo pred 18 leti, ko je sodeloval v čezmejnem projektu med Slovenijo in Italijo, kjer so jim pokazali osnove ocenjevanja, sledilo je usposabljanje na Inštitutu za oljkarstvo. Goran Gregorič, oljkar s Škofij, dodaja, da je kot oljkar, ki želi čim višjo kakovost svojega olja, želel poglobiti znanje. Oljkarji pa nikoli ne smejo ocenjevati svojih oljčnih olj.

V senzoričnem laboratoriju so delovna mesta degustatorjev že pripravljena. Ocenjevanje oljčnih olj poteka po natančno določenih in mednarodno usklajenih pravilih. Pogosto so namreč prav senzorične značilnosti odločilni kriterij kakovosti oljčnega olja. Na vsaki mizi tako preskuševalce čaka devet povsem enakih z urnim steklom pokritih steklenih kozarcev temno modre barve, v katerih so vzorci oljčnega olja segreti na temperaturo 28 stopinj Celzija. Kozarci so iz temnega stekla, da barva olja ne vpliva na preskuševalčevo oceno. Barva oljčnega olja namreč v razvrščanje olja v kategorije ni vključena, saj je odvisna predvsem od sorte oljk; če je več klorofila, je bolj zeleno, če je več karotena, pa bolj rumeno.

Vsaka posodica je označena s svojo šifro, tako da ocenjevalec ne ve, katera olja so pred njim. Na krožničku so koščki jabolka, ki jih žvečijo, da očistijo usta ostankov olja med enim in drugim pokušanjem. Tu je še vrč vode, da si sperejo usta.

Goran Gregorič dvigne kozarec in ga zavrti, nato najprej nekajkrat z globokimi vdihi voha vzorec olja. Srkne majhen požirek in ga počasi razporedi po vsej ustni votlini, vdihne skozi usta in ga na koncu zaužije. Na ocenjevalni list zapiše značilnosti olja, ki jih je zaznal, po čem diši, koliko je sadežno, grenko, koliko pikantno na lestvici od 1 do 10. Prva dva vzorca sta bila brez napak, so ugotavljali ocenjevalci. Med zadnjimi vzorci pa so zaznavali pregreto, plesnivo in žarko olje. Dve vzorca olja sta padla na testu, če se izrazimo po šolsko.

Ponarejeno oljčno olje

»To je eden najboljših laboratorijev na svetu, saj lahko sočasno opravimo dva panela. Opremljen pa je tako, da je lahko namenjen za senzorično ocenjevanje tudi drugih živil,« poudari Milena Bučar Miklavčič.

V laboratoriju inštituta poleg senzoričnega seveda opravljajo tudi kemično analizo oljčnega olja. In ne le olja, ugotovimo, ko naletimo na posodice z oljčnimi listki. »Tudi liste analiziramo, seveda. Preučujemo biofenole, elementno sestavo in ugotavljamo, ali jim česa primanjkuje, denimo fosforja, kalija ali kalcija,« poenostavi vodja laboratorija.

Predvsem pa v laboratoriju preverjajo, ali gre za potvorjeno olje. Potrošniki včasih dobimo na trgovskih policah ali na gostinskih mizah oljčno olje, ki je videti kot oljčno olje in ima okus po oljčnem olju, a v resnici sploh ni oljčno olje, kaj šele da bi bilo to ekstra deviško oljčno olje. »Potvorjena olja odkrijemo šele z laboratorijsko analizo. S senzorično analizo, samo z vonjem in pokušanjem, tega ni mogoče potrditi. Ugotavljanje potvorb je zakonsko predpisano, gre za cel spekter analiz,« poudari analitik in raziskovalec dr. Vasilij Valenčič.

Ekipo smo zmotili med ugotavljanjem vsebnosti sterolov v oljčnem olju. Začne s tehtanjem vzorcev, dodajanjem luga, umiljanjem, ekstrakcijo ... in drugimi laikom težko razumljivimi postopki kemije oljčnega olja. »Rezultate bomo dobili šele čez tri dni. Cilj postopka je ugotavljanje pristnosti oljčnega olja: če je olju primešano denimo olje oljne repice, so v njem prisotne drugačne vrste sterolov, kot so v oljčnem olju,« potrpežljivo razlaga Valenčič. »Imeli smo že olje, za katero je na deklaraciji pisalo, da gre za ekstra deviško oljčno olje, v resnici pa v njem ni bilo niti kapljice oljčnega olja, ampak mešanica raznih rastlinskih olj, celo sojino olje,« pravi. Ponarejevalci so mu primešali barvila in arome ter se tako poigrali s potrošniki.

»Stranka se vedno lahko pritoži na našo oceno in pošlje vzorec v oceno še dvema drugima paneloma v Evropski uniji. A zelo redko se zgodi, da panel v drugem laboratoriju pokaže drugače,« poudarja Milena Bučar Miklavčič.

Letos bo oljčno olje drugačne kakovosti

Analize Inštituta za oljkarstvo ZRS Koper niso namenjene samo pridelovalcem oljk in oljčnega olja ter varstvu evropskih potrošnikov. »Delamo tudi analize značilnosti posameznih sort oljk, ugotavljamo, katera sorta se na določenih območjih bolje obnese,« našteva Milena Bučar Miklavčič. Velik korak naprej na tem področju je državni nasad oljk pod Marezigami, za kar so si na Inštitutu za oljkarstvo dolgo prizadevali. Namenjen je prav raziskavam v oljkarstvu, lahko se bodo bolj posvetili avtohtonim sortam. Do zdaj so to vrzel premoščali z zasebnimi oljkarji, ki so jim odstopili nasade.

Podnebne spremembe se že nakazujejo tudi na slovenskih oljkah, cvetijo približno teden dni prej kot pred 30 leti in celo dva tedna prej kot pred 60 leti. Spreminja pa se tudi olje. »Če je zelo sušno, zelo težko dobimo harmonična olja, spremeni se tudi njihova kemijska sestava, niso tako stabilna, prej oksidirajo, lahko so preveč grenka ali pikantna ... Vsi podatki se zbirajo v Mednarodnem svetu za oljke in na podlagi tega se spreminjajo tudi mednarodne mejne vrednosti, ki služijo za senzorično ocenjevanje oljčnih olj,« pove.

Tudi stresi, ki so jih doživele oljke z letošnjo močo, so vplivali na pridelek in na kemijsko sestavo oljčnega olja, tako pri antioksidantih, biofenolih kot pri maščobnokislinski sestavi. Skratka, olja v povprečju niso tako kakovostna. Na drevesih je veliko poškodovanih plodov. »Te je treba pobrati čim prej, da bo kakovost še v mejah ekstra deviškega olja,« je oljkarje pozvala Milena Bučar Miklavčič. »Pričakujemo manjši delež vrhunskih olj s sadežno aromo, kot smo jih navajeni,« je ocenila. Sezona obiranja oljk se je že začela, a oljkarji se ne morejo pohvaliti z letino. »Plodove je v septembru precej popikala oljčna muha, zato bomo v prihodnjih dneh že začeli pobiranje,« pravi Goran Gregorič. »Pri nas bo za tretjino manj pridelka. Zelo različno je glede na lego oljčnika, ponekod je zelo malo oljk, v drugem oljčniku pa so drevesa polna,« pravi oljkarka Mirjana Knez. »V oljčnikih v Brdih je lepo kazalo, a nas je prizadela toča, več kot polovico pridelka je šlo,« o razmerah v svojem briškem oljčniku poroča Jadran Jakončič. »Ne samo oljčna muha, marmorirana smrdljivka je vse hujši škodljivec, že v juliju so začele odpadati oljke z dreves. Prihodnje leto bo treba oljke škropiti, da zavarujemo rastline,« dodaja Blaž Kante, večkrat nagrajeni oljkar iz Šempasa.

Oljčno olje še ni del slovenskega zajtrka

V Sloveniji je 2500 hektarjev oljčnikov, v slovenski Istri jih je več kot vinogradov, a oljkarska panoga je majhna, oljčniki pa razdrobljeni. Razveseljivo je, da Slovenijo v svetu poznajo kot oljkarsko deželo po zaslugi nekaj odličnih oljkarjev in oljarjev, ki se trudijo za vrhunsko kakovost. »Lani, ko so bile razmere zahtevne, smo bili ena redkih destinacij, kjer smo imeli zelo dobra olja na tekmovanjih,« pravi Milena Bučar Miklavčič.

Večina domačih oljkarjev pa je zaspala v povprečju, ugotavlja. Gotovo velja, da se kultura oljčnega olja začne že v vrtcu. »Šolskemu zajtrku z medom in jabolkom bi kazalo dodati oljčno olje. V Španiji med tipične zajtrke sodi tudi popečen kruh z oljčnim oljem in paradižnikom, pri nas nam tega še ni uspelo uvrstiti na jedilnike,« pripominja. Poraba oljčnega olja se pri nas povečuje, lani je Slovenec v povprečju zaužil 1,4 litra oljčnega olja, a ima stroka še veliko dela za izobraževanje pridelovalcev in potrošnikov, da bodo znali ceniti ekstra deviško oljčno olje. To pa ima seveda tudi višjo ceno.