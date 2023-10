Po štirih odigranih krogih sta v kvalifikacijski skupini B brez poraza le še ameriška in slovenska reprezentanca. Od danes dalje bo brez poraza le še ena od njiju, prav tako pa bi danes lahko od nadaljnjega boja za uvrstitev na olimpijske igre ob Turčiji, Egiptu, Finski in Tuniziji, ki so že brez možnosti, odpadla še ena reprezentanca. To bo ali Srbija ali domača Japonska, ki sta že imeli po en spodrsljaj: Srbi v prvem krogu proti Turčiji, Japonska pa v drugem proti Egiptu.

»Na to, kako so do zdaj igrali naši neposredni konkurenti v olimpijskih kvalifikacijah, se ne oziramo. Pomembno je, da smo do zdaj vse tekme dobili in da je vse v naših rokah,« se z morebitnimi preračunavanji, koliko zmag bo še potrebnih, da izpolnijo svoj zastavljeni cilj, ne obremenjujejo v slovenskem taboru. Za zanesljivo uvrstitev v Pariz bosta potrebni še dve zmagi, ob najboljšem možnem razpletu zgolj še ena, kajti tako Srbi kot Japonci še morajo igrati z Američani, ki za zdaj na kvalifikacijskem turnirju delujejo najbolj prepričljivo. Izgubili so le en niz, odvzela jim ga je Turčija, ki je bila zelo blizu še enemu, v vseh drugih so nasprotnike pustili pod dvajsetimi točkami.

Na teh tekmah je njihov selektor John Speraw, ki ameriške odbojkarje vodi že vse od leta 2013, veliko menjal, tako da je lahko odpočil nosilce igre. V najmočnejši zasedbi je pravzaprav igral le proti Turkom, ko je bil na mestu podajalca Micah Christenson (Zenit Kazan, Rusija), na sprejemu sta bila Aaron Russel (JT Thunder Hirošima, Japonska) in Torey Defalco (Asseco Resovia Rzeszow, Poljska), ki ga bomo letos 29. novembra videli tudi v Ljubljani v ligi prvakov, na korektorskem položaju Matthew Anderson (Zirat Bankasi Ankara, Turčija), v bloku David Smith (Zaksa Kedzierzyn-Kozle, Poljska) in Jeffry Jendryk (Taranto, Italija) ter na liberu znanec slovenskih odbojkarskih dvoran, Kyle Dagostino (Narbonne, Francija), ki je dve leti (2020, 2021) nosil tudi dres ACH Volleyja.

»S tehnično-taktičnega stališča tekmecem ne bomo smeli dajati daril. Boriti se bomo morali za vsako žogo in jim tako kar najbolj oteževati pot do vsake točke. Zavedamo se tudi, da lahko v obrambi dobro odigramo z blokom, ne glede na to, kdo nam stoji nasproti. Tem stvarem bomo morali dati največ pozornosti, ob seveda dobrem začetnem udarcu in sprejemu,« je bil pred današnjo tekmo kratek v napovedi slovenski selektor Gheorghe Cretu.

V letošnji sezoni se ameriški in slovenski odbojkarji v ligi narodov niso pomerili. Lani so bili s 3:0 boljši Američani, predlani so s 3:2 slavili Slovenci, ki bodo v Tokiu končno zaigrali ob kolikor toliko normalni uri, kajti vse dozdajšnje so bile ob deseti uri po tamkajšnjem času (ob 3.00 po slovenskem), današnja pa bo ob šestnajsti uri po japonskem času.