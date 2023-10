»V podjetju že vrsto let izvajamo posebne aktivnosti in programe, s katerimi želimo privabiti mlade,« pravijo v Lidlu Slovenija. S tem namenom so ustvarili program Študent+, eno izmed zlatih praks lanskega leta. V program se samoiniciativno prijavijo Lidlovi študenti, nato sledi predizbor, kjer se izvede selekcija prijaviteljev v program. Osrednja aktivnost vsakoletnega programa je dvodnevni dogodek za okoli 20 izbranih študentov, ki se med seboj pomerijo v različnih skupinskih in individualnih nalogah, ki nagovarjajo njihovo iznajdljivost, kreativnost, odprtost za reševanje izzivov ... Posamezniki, ki so najbolje opravili izzive pri nalogah, postanejo finalisti, ki se uvrstijo v ožji izbor za redni Lidlov Trainee program, najboljši med njimi pa prejme službeni avtomobil in enomesečno plačano pripravništvo pod okriljem vodstvenega kadra različnih oddelkov v Lidlu Slovenija.

Za koga, zakaj, kako?

Čeprav je bil projekt zasnovan z jasno vizijo in dobrim vpogledom v ciljno skupino – generacijo Z (mladi od 18 do 26 let, dijaki in študenti, ki iščejo študentsko delo), jim je izziv predstavljal način, kako prodreti do mladih, se jim predstaviti kot dober delodajalec in jih hkrati navdušiti za prijavo k študentskemu delu v Lidlu Slovenija. »V okviru naše strategije znamčenja delodajalca smo se s kampanjo želeli oddaljiti od klasičnih kariernih oglasov, po katerih nas pozna javnost, in se ciljni skupini približati s kančkom humorja,« pravijo v Lidlu Slovenija. Glavni platformi, kjer najdejo svojo ciljno skupino, sta instagram in tiktok, saj na instagramu najdemo okoli 63 odstotkov uporabnikov, starih med 18 in 34 let, na tiktoku pa več kot 60 odstotkov uporabnikov generacije Z, torej uporabnikov, mlajših od 25 let. Za glavni komunikacijski kanal so tako izbrali družbeni omrežji, za format oglasov pa med mladimi zelo priljubljene meme. Osrednja vsebina oglasov so bili odgovori na vprašanja, ki se študentom pogosto porajajo glede študentskega dela, in predstavljene številne prednosti, ki jih Lidl ponuja študentom.

Vplivneži in družbena omrežja

V oglasih sta glavno vlogo prevzela vplivneža Anabel in Jan Jordan Filip Frangeš. V videomemih sta pokazala situacije in občutke, ki prevevajo Lidlove študente, denimo ko dobijo svojo prvo Študent+ plačo, ko si Študent+ in že ustvarjaš svojo kariero in podobno. Sporočila, vezana na program, so posredovali tudi prek digitalnih vplivnežev na tiktoku (na primer Nika Krmec) in instagramu (denimo Anabel), kjer imajo ti veliko in zvesto bazo mladih. Vplivneži so priljubljene izzive na tiktoku prepletli s situacijami, ki bi se jim lahko pripetile v trgovini ali med študentskim delom. Kampanja je tako z oglasi kot tudi z vsebino vplivnežev doživela velik uspeh. »Da smo ciljno skupino nagovorili v pravem jeziku, dokazuje število ogledov posnetka instagram vplivnice Nike Krmec, ki je bil v času naše kampanje s štirimi milijoni ogledov najbolj gledan posnetek na njenem profilu na tiktoku,« so povedali. Z desetimi objavami in 20 zgodbami vplivnežev na instagramu in tiktoku so v času kampanje dosegli več kot pet milijonov uporabnikov družbenih omrežij. V slabih dveh mesecih so na instagramu in tiktoku našteli kar 207.000 interakcij. Na ciljno spletno mesto so z oglasi pripeljali približno petkrat več mladih. O uspešnosti pričajo tudi številke prijavljenih v program. S kampanjo so namreč kar za dvakrat presegli število sprva načrtovanih prijav. Študent+ je primer kampanje znamčenja delodajalcev, ki je imela s svežim in drugačnim pristopom do generacije Z tak doseg. Iz kadrovske službe so nam sporočili še, da za pridobivanje kadrov omenjene generacije še vedno ohranjajo njim prilagojeno komunikacijo. »Omenjeno kampanjo smo v omejenem obsegu ponovili tudi v letošnjem letu in bili z rezultati zadovoljni,« so še povedali.