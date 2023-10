Proizvodne hale, v katerih poteka gradbeni del izdelave gotovih kopalnic, so delovno mesto številnih Varisovih delavcev. Da bi se v njih počutili dobro, so se odločili za nekaj sprememb, in sicer v šestih korakih. Prvi korak je bil čiščenje tal. S tal so pobrusili ves material, ki se je nabral v preteklih letih. Nato so tla temeljito očistili, sprali z vodo ter ponovno zarisali delovne postaje in transportne poti. »Skupno je bilo v sanaciji obdelanih 3700 kvadratnih metrov površin,« poročajo. Nato se se lotili sten. Stenske in stropne površine so v celoti očistili starih slojev barve, ki je na določenih mestih že tudi odpadala. Nedokončane ali neometane stenske površine so finalizirali ter pripravili za finalni oplesk. »Pri izbiri barve smo v proces vključili tudi člane ekipe Varis DA SE in na koncu izbrali nevtralen sivi odtenek s poudarjenimi konstrukcijskimi elementi v temnejšem odtenku. Skupno je bilo obdelanih 7400 kvadratnih metrov sten in 4400 kvadratnih metrov stropov. Sledilo je barvanje dodatnih elementov, pri čemer so nekatere (na primer delovne omarice, ograjo na stopnišču …) pobarvali s korporativno rdečo barvo, da bo poživila sivo okolje proizvodnje; seveda tam, kjer predpisi ne določajo drugače. Četrti korak je bil trajnostna osvetlitev, zagotovili so zadostno število LED-svetilk ter jih prilagodili potrebam z vidika rokovanja in začasnega pritrjevanja na delovnem mestu. »K sanaciji osvetlitve smo pristopili celovito, zamenjali in posodobili smo tudi razsvetljavo v proizvodnih halah,« so pojasnili. Peti korak so bile nove delovne naloge. S preureditvijo proizvodnih prostorov so uvedli nove delovne procese in naloge (manipulant, skrbnik čistega okolja), ki so ključni za podporo projektu. Delovna mesta v proizvodnji so s temi izboljšavami postala bolj urejena, varnejša in prijetnejša za delo, kar potrjujejo zadovoljni sodelavci, ki v teh prostorih delajo. »Strogo ločevanje odpadkov v procesu nastanka je postalo naš vsakdan. V proizvodnih prostorih so točno določene in jasno označene lokacije (ekootoki), namenjene zbiranju in ločevanju odpadkov.«

Ohraniti lepo

Cilj je, da delovno okolje proizvodnje ohranjamo čisto, zdravo in varno ves čas. »Projekt je še vedno aktualen in se izvaja. Vsak mesec se opravijo nenapovedani nadzori nad izvajanjem projekta in z rezultati nadzorov smo zadovoljni, saj kažejo, da delavci skrbijo za čisto delovno okolje oziroma da jim ni vseeno. Pomembno nam je, da smo v projekt aktivno vključili invalidne delavce, ki po svojih zmožnostih opravljajo zastavljena dela. Za prihodnje se obeta vložek v avtomatizacijo/motorizacijo določenih delov procesa (nabava elektromotornih pometalnikov),« pojasni Matej Furlan, vodja splošne službe v Varisu. »Zavedamo se, da bo uspeh odvisen od vseh nas, ki prostore uporabljamo, zato smo sodelavce opolnomočili, da se zavedajo, da je samo čisto delovno okolje lahko zdravo delovno okolje, v katerem smo lažje produktivni, ustvarjalni in zadovoljni.«