Če gre verjeti zapiskom numerologinje Lili Sorum, ki jih je bilo mogoče prebrati na spletnem obveščevalcu žurnal24.si, mesec oktober pooseblja uverturo v leto, ki prihaja. »Dogodki, ki nam jih prinaša mesec oktober, so pravzaprav vpogled v leto 2024. Opazujte vse, kar je novo in nepričakovano. Vsekakor se nam obeta vetrič sveže, bolj dinamične in reaktivne energije. Zdaj nam bo lažje prerezati stare navade, potrebo po osebah in odnosih, ki so toksični ali za nas škodljivi. Lažje bomo pustili za seboj preteklost, naj gre za razhod, dom, zaposlitev ali pa način prehranjevanja, lenobo, prelaganje obveznosti na pozneje ali na druge in podobno,« so modre misli, ki nas bodo bodrile vse do konca leta, z njimi pa si bomo nedvomno lajšali dneve še vse leto 2024.

Priznana numerologinja ni bila edina, ki je minule dni navduševala z retoričnimi biseri, povezanimi z opogumljanjem narodne zavesti. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je skupaj z ministrom za vzgojo in izobraževanje Darjem Feldo na Brdu pri Kranju sprejela maturante, ki so pri srednješolskem kariernem izzivu dosegli najvišje mogoče število točk, in šampionsko mladež nagovorila z izbranimi besedami, ki se jih ne bi sramovali niti najbolj prekaljeni politični govorci, kot je bil denimo Mao Cetung. »Vsak dragulj, tudi diamant, je hladen, če ga ne ogreje toplina osebe, ki ga nosi,« je po poročanju državne tiskovne agencije STA poudarila v svojem nagovoru in se dotaknila še vprašanja dostopa do izobraževanja in enakosti spolov kot dveh svetovnih ciljev trajnostnega razvoja ter v tem smislu kot pomemben podatek navedla, da je od 137 maturantov, ki so na letošnji maturi prejeli vse točke, 86 deklet. Kot so izpostavili zapisnikarji s prireditve, je prevladujoč delež dekliških kvot predsednico posebej navdušil, tako da je še pripomnila, »da odličnost ne pozna spola, barve kože, religije, spolne usmerjenosti ali česa podobnega. Merljiva je v sledeh dobrote, ki jih pušča v družbi.«

Na koncert klasične glasbe v džinsu

Še ena predsednica, predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, je po poročanju portala metropolitan.si blestela na političnem parketu. In to v daljni Gruziji, kjer je pustila neizmeren vtis predvsem glede modnega prispevka k političnim procesom zbliževanja med prijateljskimi državami in narodi. »V oči takoj pade njena rdeče-črna obleka z zapetim ovratnikom, ki jo je izbrala za uradno srečanje. Na eni od fotografij jo lahko vidimo tudi v zanimivem črno-sivem pletenem plašču, ki ga je nosila čez dolgo obleko. Nekoliko krajši sprednji del dolgega ogrinjala je razgibanemu stajlingu dodal še pridih asimetričnosti,« je utrip modne kronike, ki so ga, kot so izdali prinašalci dobrih novic, razbrali kar s fotografij, ki so jih člani delegacije posneli med obiskom in objavili na spletni strani državnega zbora.

O modnih posebnostih so razglabljali tudi v reviji Suzy in zapisali, da »najlepši spomini za vedno ostanejo v našem srcu, pa tudi v posebnem predalu. Nina Pušlar jih čuva v omari.« Gre namreč za njene najljubše plesne čeveljce, ki so skrbno spravljeni v omari, pa čeprav so stari že skoraj dve desetletji. »V njih sem leta 2006 odplesala svoj maturantski ples in že takrat so me presenetili z udobnostjo. Do danes so ohranili bleščeče kamenčke in nanizali veliko odrskih kilometrov, zato sem jih obdržala. Še vedno jih rada obujem. Celo na aktualni turneji sem jih z veseljem nosila na vseh nastopih po Sloveniji in se domov vračala brez žuljev. Morda jih obujem tudi za veliki decembrski koncert v Stožicah,« jim je, kot so se pohvalili, še namignila Nina Pušlar. Kako se oblačilna kultura in modne zapovedi menjujejo ne samo glede na letne čase, ampak tudi skozi prizmo neobremenjenosti z nekoč zapovedano tradicijo, sta te dni v podkastu Ljubljanske filharmonije razglabljala specialistka za protokol Ksenija Benedetti in akademski glasbenik, violončelist Tilen Artač, ki ga sicer večina bolj pozna iz raznih satiričnih oddaj. Vendar ni bilo govora o rdečih čevljih predsednice državnega zbora ali ponošenih bleščečih plesnih čevljih Nine Pušlar, temveč o tem, kot je zanimalo Artača, ali smo kot družba že dovolj zreli, da pridemo na koncert klasične glasbe v džinsu? »Jaz sem bolj za sproščena oblačila. Tudi zato, da se ta 'dresscode' ukine, vendar z določenimi omejitvami. Ne kratke hlače in ne strgane kavbojke. Džins da – toda temen, enobarven in nepoškodovan. Ni več nujno, da greš na koncert klasične glasbe v srajci in kravati. Izjema je seveda denimo novoletni koncert, ko se ljudje oblečejo bolj slovesno,« je o razbijanju pravil povedala Benedettijeva.

Milena Zupančič na odru s kozo

V reviji Lady so posebno pozornost namenili živalim oziroma njihovim najboljšim prijateljem. Kot so nas najprej poučili v uvodu, so leta 1932 4. oktober razglasili za svetovni dan živali, ki nas spomni na to, da smo odgovorni za skrb za živali, saj imajo tudi one pravico do srečnega in zdravega življenja. In ker je seveda, kot so opozorili, med znanimi obrazi ogromno ljubiteljev živali, ki vsak dan aktivno prispevajo k boljšemu jutri za svoje domače ljubljenčke in tudi za ves živalski rod nasploh, so izbrskali nekaj takšnih, ki so si vzeli čas, da razložijo, kakšen je njihov prispevek k obči živalski blaginji. Maria Galuniča so predstavili javnosti kar kot legendarnega televizijskega voditelja, ki si je pred nekaj leti omislil svojega prvega psa Rudija, s katerim imata, kot pravi sam, prav poseben odnos. »Odločitev zanj je bila hipna in ena najboljših v mojem življenju. Povsem nekaj drugega se je vrniti v dom, kjer me čaka on. Idealen spremljevalec je. Izpolnjuje vse pogoje za polnopravnega družinskega člana. Nočem ravno reči, da je kuža isto kot človek, ker to pač ni povsem enako, a je mnogo reči sorodnih, predvsem pa te nikoli ne razočara,« se je izpovedal televizijski Super Mario.

Tudi večkrat nagrajeni prekmurski pisatelj in pesnik Feri Lainšček si življenja tako kot brez pisanja ne zna predstavljati brez živali, predvsem ne brez njegovega dve leti starega cavalier kinga charlesa španjela Sevena. »Sam se vse življenje tako ali drugače borim za svobodo. Ne zdi se mi prav, da si na tem svetu vse preveč omejujemo življenje, no, ne zdi se mi tudi prav, če so psi na verigah. Živali so nekaj najlepšega in najbolj srčnega na tem svetu, zato jim posvečam vsak dan, ne samo 4. oktober,« je za izbran revijski bralni krožek dejal prekmurski poet. Kakšno pa je življenje delovnih živali, je za isti medij povedala igralka Milena Zupančič, ki te dni na odru v drami Dominika Smoleta Antigona nastopa skupaj s posebno soigralko – kozo Bino, ki so jo člani ansambla oklicali za Binči. »Binči je ves čas moja partnerica, razen v enem prizoru. Meni se to zdi krasno. Ves čas želi biti na odru, tudi ve, skozi katera vrata mora gor, skozi katera ven. Je zelo talentirana, pridna in ubogljiva, no, tu pa tam jo tudi malo trma zagrabi,« je o svoji igralski partnerici pripovedovala Zupančičeva in še dodala, da Binči sploh ni prva koza, s katero je nastopala, saj je pred leti z Binčijino daljno sorodnico nastopila na krstni predstavi Šeligove Svatbe v Kranju.