Letošnje dogajanje ob koncu kolesarske sezone je živahno kot že dolgo ne. V igri je megazdružitev ekip Soudal Quick-Step in Jumbo-Visma, Primož Roglič je po osmih letih uspešnega sodelovanja z Jumbo-Vismo napovedal slovo od čebel, a se še vedno ugiba o njegovi prihodnosti, čeprav se po novem omenja le še ekipa Bora-Hansgrohe. V tem tednu je Mark Cavendish, solastnik rekorda etapnih zmag na dirki po Franciji (34), sporočil, da je še za eno leto podaljšal pogodbo z Astano, čeprav je pred tem že napovedal tekmovalno slovo. Želja po rekordni 35. zmagi na dirki vseh dirk je enostavno prevelika. Ob vseh zanimivostih je kar nekako mimo oči javnosti v nedeljo profesionalnemu cestnemu kolesarstvu v slovo pomahal Peter Sagan. Slovak velja za enega najbolj priljubljenih kolesarjev na svetu, zbral je 121 zmag in je za zdaj edini, ki je trikrat zapored postal svetovni prvak na cesti.

Zmagal s sestrinim kolesom

Peter Sagan prihaja iz skromne družine iz Žilne na Slovaškem. Kot najmlajši otrok v družini (trije bratje in sestra) je največkrat nosil rabljena oblačila. Tako se spominja tudi svojih začetkov na kolesu. Sprva je tekmoval v gorskem kolesarstvu, tekmoval je v povsem običajnih kratkih hlačah, v bidonu je imel le vodo, njegovi vrstniki pa so imeli na sebi že prave drese in v bidonih izotonične napitke.

Vseeno je Peto, kakor je njegov najbolj splošen vzdevek, vztrajal in kmalu dokazal svoj izjemen talent. Prvič je nase opozoril na tekmi slovaškega pokala za mladince, kamor je prišel z izposojenim kolesom svoje sestre. Svoje je namreč prodal, nadomestnega pa še ni dobil. Kolo ni bilo primerno za tekmo v gorskem kolesarstvu, Sagan pa je pokazal vse svoje tehnično znanje in vseeno zmagal. V mladinskih letih je postal svetovni prvak v gorskem kolesarstvu in podprvak v ciklokrosu. Navduševal je predvsem s svojo surovo močjo in tehničnim znanjem. Surova moč mu je včasih tudi škodovala, saj je enkrat na pripravah svoje ekipe polomil toliko koles, da je dobil vzdevek Terminator.

Po uspešnih mladinskih letih na gorskem kolesu in v ciklokrosu je presedlal na cestno kolo ter nemudoma začel kazati svoj talent. Zmage je nabiral eno za drugo, ljubitelje kolesarstva pa je na svojo stran pridobival tudi s svojim vedenjem. Vedno si je znal vzeti čas za navijače, pri odgovorih na novinarska vprašanja je bil neposreden, kakor je bil tudi v hitrih zaključkih etap. Vedno si je našel prostor, čeprav si je rad pomagal tudi s komolci in povzročil nekaj nesreč, je bil zelo spoštovan med sotekmovalci. Svoje ime je nadgrajeval tudi z zunanjo podobo, saj je nastopal z neobičajnimi frizurami za kolesarje. Zaradi vseh svojih uspehov so se ga nato prijeli še vzdevki »Peter the Great«, »Three-Pete« in »Tourminator«.

Manjka mu olimpijska kolajna

S športnimi rezultati je svojo kariero najbolj zaznamoval med letoma 2015 in 2017, ko je trikrat zapored postal svetovni prvak na cesti. Dosežek, ki je do zdaj uspel le izjemnemu Slovaku. Čeprav je bil takrat že zelo uveljavljen kolesar, so ravno ti dosežki pripomogli k temu, da je bil v času, ko je vozil za moštvo Bora-Hansgrohe (2017–2021), najbolje plačan kolesar na svetu. Na leto je prejemal 5,5 milijona evrov. Zanimivo, njegova prva pogodba v moštvu gorskega kolesarstva Liquigas–Doimo mu je prinašala tisoč evrov na mesec.

Sagan se v svoji karieri lahko pohvali z rekordnimi sedmimi zelenimi majicami najboljšega sprinterja na Touru. Prvo je osvojil na svojem debiju na dirki vseh dirk leta 2012 in zadnjo leta 2019. Bil je začetnik sodobnega sprinterja, ki se dobro vozi tudi v klanec, in veliko pomembnih točk je dosegal na vmesnih ciljih, ker je uspešno bežal pred glavnino. Med 121 zmagami v karieri sta se znašli tudi zmagi na spomenikih Pariz–Roubaix (2018) in dirki po Flandriji (2016), postal je tudi evropski prvak na prvem prvenstvu v zgodovini. Nazadnje je zmagal 26. junija lani, ko je osmič postal slovaški državni prvak na cesti. Ob izjemnih uspehih mu manjka zgolj kolajna z olimpijskih iger, nad katero pa še ni obupal.

Peter Sagan je v nedeljo pomahal v slovo profesionalnemu cestnemu kolesarstvu. Zdaj se bo vrnil na začetek in bo ponovno tekmoval samo v gorskem kolesarstvu. Cilj je boj za medalje prihodnje leto na olimpijskih igrah v Parizu. Ker se še ni povsem upokojil, je bil skop z izjavami tudi to nedeljo: »Končala se je moja kariera na cesti, a nadaljujem v gorskem kolesarstvu. Eno poglavje je zaključeno, novo odprto,« je bil kratek Peter Sagan, ki je svoje navijače znova navduševal z vožnjo po zadnjem kolesu, kar je ena njegovih značilnosti.

*** 121 zmag je v 15 letih profesionalne kariere dosegel Peter Sagan.