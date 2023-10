Lokacija predstavitve športnikov in panog Smučarske zveze Slovenije (SZS) v Ljubljani je bila sicer malce neobičajna, saj je v preteklosti z redkimi izjemami potekala v zimskih središčih. Tiskovni predstavnik Tomi Trbovc je spomnil, da je minilo 13 let, odkar so športniki pod okriljem SZS prvič stopili skupaj in številčno pokazali svojo moč. Na slikah tistega časa sta bila tudi Peter Prevc in Boštjan Kline, ki še danes nosita dres skakalne in alpske reprezentance, odtlej pa sta doživela blišč in bedo vrhunskega športa. »Naš največji izziv je, da ostanemo najtrofejnejša športna organizacija v državi. Zato trdo delamo 365 dni v letu in imamo vselej najvišje ambicije,« je več deset zimskih športnikov ogovoril direktor SZS Uroš Zupan.

Preden so bili športniki, trenerji in predstavniki vodstva reprezentanc na voljo za individualne pogovore, so dobili besedo posamezniki vseh športnih panog in invalidov. »Kapetan« trenerske organizacije je bil Goran Janus, ki z leti pri odgovorih na vprašanja ni napredoval. Skupni imenovalec zimskih športnikov je zavedanje, da je sneg največja vrednota njihovega poslanstva, saj ga kronično primanjkuje, pa tudi stanje na avstrijskih in švicarskih ledenikih ni rožnato. V Saas Feeju so denimo zbrane vse reprezentance, ki se borijo za termine na snegu, na progah pa je zaradi pomanjkanja snega veliko kamenja. Tudi napovedi za bližnjo prihodnost niso rožnate, zato številne športne panoge zavidajo smučarskim skakalcem, ki so med njimi najmanj odvisni od snega.

Biatlonska turbulenca

Pod posebnim drobnogledom se v zimskih druženjih vselej znajde Anamarija Lampič. Tako slovenski biatlon kot javnost si želita, da bi nekdanje smučarske tekaške rezultate prenesla k biatlonu, kamor je prestopila pred začetkom prejšnje sezone. »Tudi sama si želim, da bi se čim prej znašla v biatlonskem ospredju, a ima vadbeni proces svoje zakonitosti. Dala sem si čas do naslednjih olimpijskih iger, ko naj bi bolje zadevala strelske tarče. Moje stanje je še naprej turbulentno, saj kdaj streljam zelo dobro, drugič ga krepko 'biksnem',« odgovarja Anamarija Lampič. Uveljavljeni biatlonec Jakov Fak je na temo nove panožne kolegice dejal, da ji kakšnih posebnih nasvetov ne daje, saj ima dovolj svojih težav. Ne dvomi, da bo Anamarija Lampič tudi v biatlonu prej ali slej pokazala svoj šampionski karakter. »Že dvajset let imam svoje vzpone in padce, tako da na tem naslovu ni nič novega. Se pa zavedam, da sem lahko hiter in natančen in to dejstvo me ohranja, da vztrajam na svoji poti,« dodaja Jakov Fak.

Med izkušenejše zimske športnike sodita tudi deskarja na snegu Glorija Kotnik in Rok Marguč. Čeprav je Štajerka na zadnjih olimpijskih igrah osvojila kolajno, pravi, da še zdaleč ni izpolnila vseh zastavljenih ciljev. »V tem trenutku sem najbolj vesela, da je za mano uspešno pripravljalno obdobje, zato se veselim nove sezone,« odgovarja Glorija Kotnik. »Predvsem si želim, da bi imeli v Evropi več snega. Do tega trenutka imam v nogah le deset snežnih dni,« pravi Rok Marguč.

Vrača se Andreja Slokar

Mnogo več snežnih dni imajo v nogah alpski smučarji, kar tudi pomeni, da so za takšen »luksuz« porabili precej več denarja. Najboljši slovenski alpski smučarji so v poletnih mesecih trenirali v Argentini in v Čilu, v zadnjih tednih v Saas Feeju, kamor se nekateri vračajo že danes, drugi bodo v Švico odpotovali v naslednjih dneh. »Imamo določene načrte, ki se lahko hitro spremenijo. Vremensko napoved spremljamo skoraj vsako uro in iščemo čim boljše pogoje. V tem trenutku poteka prava borba za kvalitetni dan na snegu. Smučarji v tehničnih disciplinah bodo do prve tekme v Söldnu glavnino treningov opravili v Saas Feeju, tekmovalci v hitrih disciplinah pa v Pitztalu in Zermattu,« odgovarja vodja panoge za alpsko smučanje pri SZS Miha Verdnik. Veseli ga, da je v sredo panoga dobila novega predsednika zbora in odbora. Janez Bijol je v svetu alpskega smučanja aktivno deloval v zadnjih letih, ko je imel Iztok Klančnik v tujini vse več službenih obveznosti. Sedaj je zavihal rokave ter dobil soglasno podporo klubov, ki so se udeležili volilne skupščine. »Čaka nas veliko dela. Predvsem pri strukturiranju otroške in mladinske smučarije, ki ji bomo namenili velik poudarek,« je odločen Janez Bijol.

Reprezentančni dres je včeraj v Ljubljani nosil tudi Boštjan Kline, ki je po številnih operacijah izpustil celotno minulo zimo in bo najmanj še letošnjo. Mariborčan pravi, da rehabilitacija končno bolj napreduje, da pa naj bi se na sneg vrnil med januarjem in marcem. Po enoletni odsotnosti bo v Söldnu na startu nastopila tudi Andreja Slokar. Na novi začetek športne poti se bo po rekonstrukciji kolenske križne vezi podala z novim trenerjem, in sicer Gregorjem Koštomajem, ki skrbi tudi za Ano Bucik. Andreja Slokar si je med pripravami na novo sezono zlomila palec na desni roki, a pravi, da treningi potekajo po načrtu. Zaveda se, da bo morala ostati potrpežljiva na poti do vnovičnega preboja v svetovni vrh, kjer je pred poškodbo že bila, ko je v sezoni 2021/22 v Franciji zmagala na slalomskem finalu svetovnega pokala.