Pri Newcastlu so dolgo čakali na vrnitev v ligo prvakov. V najelitnejšem evropskem nogometnem tekmovanju so nazadnje igrali v sezoni 2002/03. Po dobrih 20 letih je v sredo zvečer na St. James' Parku znova zaigrala himna lige prvakov, navijači pa so temu primerno pripravili izjemno vzdušje. Njihovi ljubljenci so se jim oddolžili z veličastno predstavo, saj so PSG razbili s 4:1 in se zavihteli na vrh skupine F.

»Izjemno. Igrali smo popolno. Vsakega igralca lahko samo pohvalim. Odločili smo se za pokrivanje po celotnem igrišču, PSG pa se ni odločil za dolge žoge in nas je poskušal izigrati s podajami. Nekajkrat smo jim prekrižali načrte in zabili štiri gole. Celotni Evropi smo pokazali, da mislimo resno. Takšen je bil že načrt proti Milanu, a nam nasprotnik tega ni dovolil. Bili smo odločni in samozavestni. Upam, da bomo v takšnem stilu tudi nadaljevali sezono,« je bil presrečen trener Newcastla Eddie Howe.

V Franciji se je po visokem porazu usul plaz kritik na trenerja PSG Luisa Enriqueja. Mnogi menijo, da se je podal v obračun s preveč ofenzivnimi igralci. Tekmo so namreč začeli Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Randal Kolo Muani in Goncalo Ramos. »Takšne tekme so najtežje za trenerje. Dobro smo začeli, z njihovim pritiskom nismo imeli težav. Dembele je imel odlično priložnost, nato pa so se začele težave. Rezultat ni realen odraz razmer na igrišču. V drugem polčasu sem nadaljeval s postavitvijo 4-2-4, ker sem mislil, da je tako najbolje. Še zdaj mislim tako,« je ostal neomajen Luis Enrique.

Slovenski predstavniki so bili v sredinem večeru lige prvakov polovično uspešni. Jan Oblak je odigral celotno tekmo za Atletico Madrid, ki je s 3:2 porazil Feyenoord. Leipzig pa je z 1:3 klonil proti aktualnemu prvaku Manchester Cityju. Benjamin Šeško je v igro prišel v 70. minuti, Kevin Kampl pa je celotno tekmo spremljal s klopi za rezervne igralce.