Nepreslišano: Ivan Lorenčič, dobitnik državne nagrade za življenjsko delo v srednjem šolstvu

Učiteljev ne morete kar čez noč sproducirati, zaenkrat pa tudi ni ukrepov, ki bi na daljši rok dvignili ugled učiteljstva. Več pripravniških mest ni dalo 100-odstotnega odziva. Druga stvar so plače. Sramotno je dati učitelju začetniku 1200 evrov. Pa tudi s tem ne boste rešili problema kadrov. Vmešavanje staršev in pritiski na učitelje so preveliki. V Južni Koreji so imeli pred kratkim močen protest učiteljev, da tako več ne gre, da ne bodo prenesli pritiskov in da mora država nekaj narediti. Pri nas gremo v isto smer. Mlade generacije pa razmišljajo zelo pragmatično. Podobno kadrovsko stisko na področju matematike in fizike smo sicer že imeli pred 30, 35 leti. Ki smo jo reševali enako kot danes. Na gimnaziji je matematiko učil absolvent strojništva. Ni bilo ljudi. Ampak to dodatno degradira, zmanjšuje pomen učiteljev.