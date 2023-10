Od paranoje do brezpogojne zaupljivosti

Predsednik vlade Robert Golob se je že v času vodenja GEN-I zavedal, da se izplača obdati tudi s kadrom s policijskimi izkušnjami, ne le z menedžerji in energetskimi strokovnjaki. Že takrat je sodeloval z nekdanjim policijskim specialcem in nekdanjim varnostnikom Janeza Drnovška Milošem Njegoslavom Milovićem, v okviru GEN-I pa je deloval tudi nekdanji preiskovalec Nacionalnega preiskovalnega urada. Nekdanji (višji) uslužbenci policije na splošno nimajo težav dobiti dobro plačanih služb v zasebnem sektorju. Marsikateri direktor si ob sebi želi imeti nekoga z dobrimi stiki v policiji in posledično z dostopom do pomembnih informacij (ali pa se vsaj prepričljivo pretvarja, da jih lahko priskrbi), ki zna napisati kakovostno kazensko ovadbo in se ji po drugi strani tudi izogniti, ki ima zgodovinski spomin in pozna marsikatero nečedno podrobnost o marsikom in ki ga je policijsko delo dovolj utrdilo, da zna ohraniti mirne živce in želodec.