Krajani Krškega: Zgolj branimo pravico do čistega okolja

Na skoraj tri ure trajajoči izredni seji v Krškem, namenjeni problematiki v zvezi s Krko in Vipapom, so občinski svetniki včeraj soglasno sprejeli predlagane sklepe. V civilni iniciativi in mestni četrti so prepričani, da je to korak v pravo smer. Od Vipapa zahtevajo, naj zmanjša izpuste prahu in pepela, od Krke pa med drugim, naj pridobi zaupanje javnosti. Če sklepov ne bo izpolnila, naj bi ji občinski svet odrekel dobrodošlico.