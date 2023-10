Gospodarstvo spet predlaga razvojno kapico

Na ministrstvu za finance pripravljajo spremembe na davčnem področju. O konkretnih rešitvah so še skrivnostni, različni deležniki pa medtem trkajo na vrata ministrstva s svojimi predlogi. Nabor predlogov, ki bi predvsem davčno razbremenili gospodarstvo in plače, so pripravili tudi na GZS, med njihovimi idejami pa je tudi uvedba nepremičninskega davka, ki bi lahko bil tudi progresiven.