Ljubljanska dobrodošlica

Včeraj se je izkazalo, kako gostoljubni smo Slovenci. Ko so že zgodaj popoldan ulice prestolnice preplavili slovaški nogometni navijači in navijačice, da bi pred večerno tekmo v mestnih lokalih popili še kakšno pivo, smo jih sprejeli, kot se spodobi, z vsemi pompoznimi častmi za tuje goste: s kordoni policijskih robokopov, povečanim številom policijskih patrulj po vseh ulicah centra in nenehnim brenčanjem policijskega helikopterja nad prestolnico. Naj se vidi, da so dobrodošli. Ker ko v center mesta pridejo ljubljanski navijači, le ugasnemo luči.