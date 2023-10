Na Veliki planini: Nova šestsedežnica bo zadnji »modni šik«

Obisk Velike planine bo še vsaj do konca novembra popestrila gradnja oziroma zaključena dela na novi šestsedežnici. Gre za deset milijonov evrov vredno investicijo, kjer je družba Zakladi narave Velika planina uspela pridobiti približno sedem milijonov evrov iz sredstev Evropske unije prek ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ostalo so s posojili zagotovili sami.