Roza Luxemburg: »Svoboda je svoboda tistih, ki mislijo drugače.«

Kaj o tem te dni mislijo in pravijo naši (drugače tudi od mene podpirani) zagovornice in zagovorniki pri nas ustavno priznane pravice do svobodnega odločanja o rojstvih svojih otrok, pa raje ne bom citiral – me je preveč sram. Zanje in zase. So morda vsaj naknadno, ko so svoji verodostojnosti (in s tem tudi verodostojnosti vse nazorske levice, če bo ta ob tem molčala) že naredili velikansko škodo, sposobni to uvideti in jo poskušati vsaj malo zmanjšati?

Jim je že predsednica republike lepo povedala, kar jim gre, a tudi nje nočejo slišati.

Matevž Krivic, Spodnje Pirniče