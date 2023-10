Po svoje razumem njeno prizadevanje, verjetno bi rada kazala ne samo videz nepristranskosti, ampak tudi videz, da je predsednica vseh državljanov. Tako je bila pred kratkim kritična do imenovanja Žbogarja za posebnega predstavnika Slovenije v varnostnem svetu OZN. Ne vem, zakaj. Ali zato, ker naj bi se s tem Malovrhu, za veleposlanika pri ZN ga je namreč imenovala Janševa vlada – čeprav menda ni niti tako izkušen diplomat – zgodila neizmerna krivica ali bolj zato, ker se je zgodila krivica njej, ker bi »morala biti v postopek imenovanja bolj vključena in obveščena«.

Tudi sama se zavzemam za primerno komuniciranje, o tem s predsednico soglašam, ne pa o tem, kaj je primerno komuniciranje v aktualnem primeru. Članice civilne iniciative Pohod za življenje imajo pravico, da povedo, da so proti splavu – in ga tudi ne naredijo –, čeprav je pravica zapisana v naši ustavi. Vendar je nekaj pravica do izražanja mnenja, spet drugo pa način, kako ga izraziš. So molitve pred porodnišnico primeren način? Če bi res šlo za fetuse – ali po njihovem za nerojene otroke –, bi se lahko posvetile molitvi doma. Tako pa je v ozadju agresija, pritisk na uboge ženske, zanje »morilke« otrok. Je kaj drugega simbolno postavljanje zastavic na vidno mesto, na Kongresni trg? Zame ne. Predsednica pa vidi »neprimerno komunikacijo« pri članici svojega Mladinskega posvetovalnega odbora, ki je protestno zastavico izpulila, in prekine z njo sodelovanje.

Spoštovana predsednica, ali se vam ne zdi, da do te situacije sploh ne bi smelo priti? Da bi morali kaj reči o neprimernem načinu izražanju mnenja članic Pohoda za življenje, namesto da jih ščitite? Se bojite RKC in desnice?

Polona Jamnik, Bled