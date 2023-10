Britancu, ki je skušal ubiti kraljico s samostrelom, devet let zapora

V Londonu so danes 21-letnega Jaswanta Singha Chaila obsodili na devet let, ker je skušal s samostrelom izvesti atentat na kraljico Elizabeto II. Moški je dejanje priznal. Prvi del kazni bo sicer preživel v psihiatrični bolnišnici z visoko stopnjo varovanja, ko bo njegovo duševno zdravje to dovoljevalo, pa ga bodo premestili v zapor.