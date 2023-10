»Oborožena teroristična organizacija, ki jo podpirajo dobro znane mednarodne sile so si to popoldne za cilj izbrale podelitev diplom na vojaški akademiji v Homsu, ki so jo napadle nemudoma po zaključku slovesnosti z droni, opremljenimi z eksplozivi,« so sporočili iz sirskega poveljstva.

Kot so dodali je umrlo veliko ljudi, tako vojakov kot civilistov. Točnega števila niso navedli, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tudi sirski mediji so poročali o velikemu številu mrtvih, brez navajanja številk.