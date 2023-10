Poleg predstavnikov ministrstev so se sestanka udeležili tudi predstavniki oddelka Sveta Evrope, ki nudijo strokovno podporo odboru ministrskih namestnikov Sveta Evrope pri odločanju glede izvrševanja sodb ESČP. Seznanili so se z izvedenimi in načrtovanimi ukrepi Slovenije glede neizvršenih sodb ESČP proti Sloveniji in izrazili zadovoljstvo nad napredkom, ki ga je Slovenija storila na področju izvrševanja sodb v zadnjih letih, so po sestanku v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu za pravosodje.

Od zadnjega sestanka medresorske delovne skupine je bil zaključen nadzor nad še štirimi sodbami ESČP, tako da je trenutno v izvrševanju še pet dokončnih sodb ESČP, pri čemer je bilo za eno že poslano končno akcijsko poročilo. Slovenija tako ostaja v vrhu držav članic Sveta Evrope z najmanj neizvršenimi sodbami ESČP, so pojasnili na ministrstvu.

Udeleženci sestanka so sicer po njihovih navedbah poudarili pomen izvrševanja sodb ESČP predvsem z vidika sistemskega reševanja in preprečevanja kršitev ter pomen medresorskega sodelovanja pri tem.