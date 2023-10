Kakšnih petnajst kilometrov vzhodno od Niša, v naselju Niška Banja z okoli 3500 prebivalci, se je okoli enajste ure dopoldan pripetila tragedija. Po poročanju srbskih medijev je po prepiru in pretepu na podstrešju stanovanjske hiše mrtev obležal trinajstletni deček. Osumljenca, prav tako starega trinajst let, so zaradi poškodb glave odpeljali v bolnišnico, poroča srbski Blic. Policija naj bi na kraju že našla morilsko orožje, po neuradnih informacijah gre za nož.

Krvav dogodek se je odvil okoli enajste ure dopoldan. Na kraj sta pridrveli dve ekipi reševalcev. Fanta s hudimi poškodbami vratu, po poročanju Blica je bil ta prerezan, ki je ležal na podstrešju, so lahko le še razglasili za mrtvega, drugega, domnevno gre za osumljenca, pa so odpeljali v bolnico. Baje je v hudem šoku.

Po pripovedovanju sosedov naj bi se fanta najprej sprla in stepla na dvorišču, kar naj bi potrjevale kaplje krvi pred hišo. »Osumljenčeva babica je pred hišo prosila za pomoč. Sosed je šel not in v mlaki krvi našel truplo,« še poroča Blic. Fanta sta sošolca in po pisanju srbskih medijev dobra prijatelja, zato je domačinom še toliko manj jasno, kaj se zgodilo in predvsem zakaj. Kakor tudi, zakaj je imel eden od trinajstletnikov s seboj nož. Osumljenca opisujejo kot mirnega, zadržanega in pametnega fanta.