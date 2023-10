»Ukrajina potrebuje podporo EU, za katero je gotovo, da jo ima in jo bo še povečala,« je dejal Josep Borrell. A hkrati Ukrajina potrebuje tudi podporo ZDA, je zatrdil ob prihodu na današnje srečanje Evropske politične skupnosti (EPS) v Granadi. Na novinarsko vprašanje, ali lahko Evropa zapolni vrzel v primeru, da bi ZDA umaknile podporo Ukrajini, pa je Borrell odgovoril, da »Evropa zagotovo ne more nadomestiti ZDA«.

Ameriški kongres je v soboto sprejel začasni proračun oz. zakon o začasnem podaljšanju financiranja agencij zvezne vlade, ki pa ne vključuje nadaljnje pomoči Ukrajini v višini šest milijard dolarjev. Borrell je priznal, da poteza kongresa »ni bila pričakovana in zagotovo ne dobra novica«. Ob tem je izrazil upanje, da to ne bo končno stališče ZDA in da bodo v Washingtonu našli rešitev glede tega vprašanja.

Zelenski je zaskrbljen

Tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob prihodu na srečanje EPS povedal, da ga skrbi, da bi lahko politični spor v Washingtonu pred volitvami naslednje leto spodkopal podporo ZDA njegovi državi. Priznal je, da se ZDA soočajo s »težkim volilnim obdobjem« in da je slišati »različne glasove«, nekateri »so zelo čudni«. Zelenski je sicer mnenja, da ima Ukrajina stoodstotno podporo ameriškega predsednika Joeja Bidna in tudi podporo obeh strank v kongresu.

Zelenski je hkrati pozval k evropski enotnosti proti ruski agresiji. »Največji izziv za nas je ohraniti enotnost v Evropi, ne samo v EU,« je povedal. Rusija skuša po njegovem prepričanju spodkopati enotnost z dezinformacijami in lažnimi novicami. Zelenski je ob tem tudi poudaril pomen obrambnega »ščita" za zimo pred ruskimi napadi z raketami in droni.

Golob: Enotne ukrepe bo še naprej podpirala tudi Slovenija

Španski premier Pedro Sanchez, ki gosti današnje srečanje EPS, pa je dejal, da »vsi Evropejci podpirajo Volodimirja Zelenskega in njegovo državo«. Enotne ukrepe bo po besedah predsednika vlade Roberta Goloba še naprej podpirala tudi Slovenija, medtem ko se pri nekaterih članicah že kaže »soliranje« oziroma zagovarjanje lastnih interesov.

Glede morebitnega vpliva dogajanja v ZDA na podporo EU pa je povedal, da bo to morda pripomoglo k temu, da se bo pogovorom za mir dalo več priložnosti. »Slovenija že od začetka podpira mirovno formulo Zelenskega in tudi kot članica Varnostnega sveta Združenih narodov bomo zagovarjali, da je treba dati miru priložnost, kadar se le da, vedno in pred orožjem,« je povedal.

Nadaljnjo podporo Ukrajini je izrazila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. »Danes je tukaj močno sporočilo (ruskemu predsedniku Vladimirju) Putinu, da ne dopuščamo uporabe sile proti suvereni državi.«

Današnjega že tretjega srečanja EPS se udeležuje skoraj 50 voditeljev iz vse Evrope, ki bodo govorili o tem, kako evropsko celino narediti bolj odporno in uspešno ter kako utrditi njen geostrateški položaj. Pogovori bodo tekli tudi o Ukrajini ter razmerah na Kosovu in v Gorskem Karabahu.