Kot slehernič, kadar gre za mednarodno nogometno tekmo, so središče Ljubljane napolnili navijači. Tokrat navijači Slovana iz Bratislave, katerih klub se v drugem krogu Konferenčne lige sooča z ljubljansko Olimpijo. Tudi slovaški navijaški rituali se bistveno ne razlikujejo od navijaških ritualov sicer. Uživajo v blagodatih mesta, kot so kulinarično gostinska ponudba, posedanje na soncu, konzumiranje alkohola, seveda se pa sorazmerno s popitimi količinami alkohola lahko idila proti večeru spremeni. »Prišlo nas je preko 1200, lahko pa rečem, da smo v Ljubljano prišli s pozitivno naravnanostjo. Tako kot v Mariboru sem tudi v Ljubljani že bil in to mesto mi je izjemno všeč. Nemudoma sem soprogi poslal fotografijo. Do Slovenije in Slovencev imamo pozitiven odnos. Mislim, da smo si podobni. Naši glavni rivali so drugi. Na Slovaškem so to navijači Spartaka iz Trnave, sicer pa navijači Ferencvaroša iz Budimpešte, kajti Bratislava je v času Avstoogrske spadala pod Madžarsko, nestrpno razmerje iz tistega časa, se je pa preneslo na današnji čas,« je povedal Zenon, 50-letnik iz Bratislave.