Po informacijah preiskovalne komisije DZ, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja političnih strank, je bila lendavska občina vpletena v »dokaj čudne in sporne odkupe zemljišč v višini več kot 500.000 evrov«. Prav tako so na občini »prenapihnili« ceno gradnje večnamenske dvorane, za katero niso imeli zagotovljenih sredstev, je v današnji izjavi za javnost poudarila predsednica preiskovalne komisije Mojca Šetinc Pašek (Gibanje Svoboda).

Sumi koruptivnih ravnanj se komisiji porajajo tudi v povezavi z gradnjo čistilne naprave v Hotizi, v povezavi z delovanjem turistične zveze občine Lendava in v povezavi s trgovino Prekmurec. Njen lastnik je bil lendavski župan Janez Magyar, preden je vstopil v politiko, nato pa je podjetje prepisal na svoja sinova.

Omenjena podjetja danes kljub visokim korupcijskim tveganjem »izjemno poslujejo« s četrtnimi skupnostmi v občini Lendava, je opozorila Šetinc Pašek. Člani komisije so zato soglasno sprejeli tudi sklep, s katerim bodo predlagali računskemu sodišču revizijo poslovanja občine Lendava v času, ko jo je oziroma jo vodi Madžar, je dodala.

Sporno financiranje medijskih podjetij v lasti ene od političnih strank

V zaprtem delu sredine seje preiskovalne komisije so se njeni člani pogovarjali tudi o načrtu dela za naprej in sklenili, da bodo na redni novembrski seji obravnavali vmesno poročilo preiskovalne komisije. Po zagotovilih Šetinc Pašek je vsebina vmesnega poročila bolj ali manj pripravljena in bo osvetlila dogajanje glede financiranja medijskih podjetij v lasti ene od političnih strank oziroma v lasti veljakov ene od političnih strank, »ki delujejo kot obvodni računi konkretne politične stranke«.

Podpredsednik komisije Soniboj Knežak (SD) pa je izrazil upanje, da bo dokumentacija, ki so jo v dobrem letu delovanja zbrali na komisiji, zadostovala, »da bodo tudi organi pregona kakšno zadevo pripeljali do konca«. Spomnil je, da so na komisiji preiskovali tako različne sume nezakonitega financiranja političnih strank, tudi večje zgodbe, ki so se nanašale na vidne člane stranke SDS, ki zasedajo nekatere funkcije direktorja v javnih podjetjih, kot tudi zgodbe, v katerih so se pretakali milijonski zneski.

Sukičeva napoveduje politični triler

»Vmesno poročilo bo eden boljših političnih trilerjev,«je poudarila članica komisije in poslanka Levice Nataša Sukič. Po njeni oceni je preiskovalna komisija v letu dni delovanja dobila vrsto neizpodbitnih dokazov, da se javna sredstva na domiselne načine pretakajo v korist točno določene politične stranke. Na podlagi ugotovitev prejšnjih komisij pa se odpirajo tudi nova poglavja, ki bodo zelo zanimiva, je izpostavila.

Šetinc Paškova se je odzvala tudi na trditev nekdanjega direktorja vladnega urada za komuniciranje Uroša Urbanije, češ da ni dobil vabila na sredino sejo preiskovalne komisije, na kateri bi moral nastopiti kot priča. Poudarila je, da je postopek vabljenja prič pred parlamentarno preiskovalno komisijo standardiziran in poteka v skladu zakonom o kazenskem postopku,»tako kot se vabijo priče na tožilstvo, na sodišče ali pred preiskovalnega sodnika«.

Spomnila je, da so Urbanijo štirikrat vabili na preiskovalno komisijo, v vseh štirih primerih so mu vabilo poslali na njegov stalni naslov, ki ga imajo zabeleženega v uradnih evidencah. Enkrat pa so mu vabilo poslali tudi na Televizijo Slovenija, kjer je bil zaposlen, je poudarila. Vprašuje se, ali ima Urbanija premajhen poštni nabiralnik ali pa se morda spreneveda.