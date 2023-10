V Bršljinu 22-letniku ni bila všeč vožnja 38-letnika. Beseda je dala besedo, začela sta se prerivati, nato pa je starejši mlajšega udaril v glavo, brcnil v avto in naredil udrtino na vratih. Posredovali so policisti, ki primera še niso zaključili, saj se morata oba izjasniti o vseh okoliščinah ter nastali škodi.

Krški policisti pa so v sredo med opravljanjem nalog naleteli na 33-letnika, ki je na cesti od Velike vasi proti Straži pri Raki okrvavljen hodil ob cesti in poklical številko 112. Policisti so najprej mislili, da je bil pretepen, pozneje pa se je izkazalo, da je vozil skuter, ki so ga našli skritega v gozdu. Pri tem ne izključujejo možnosti, da je prišlo do prometne nesreče z drugim vozilom, ki je nato odpeljalo naprej.

33-letnik med vožnjo naj ne bi uporabljal čelade, zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola so mu odredili preizkus, ki je pokazal 0,49 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Okoli 22. ure so bili krški policisti obveščeni še o dveh mlajših moških, ki naj bi na mostu čez Savo s skuterjem peljala v nasprotni smeri. Nekaj minut zatem so prejeli obvestilo, da je dvojica z dražečo snovjo pošpricala 26-letnika, ki ga je srečala na Vidmu. 26-letnika so z reševalnim vozilom odpeljali v zdravstveni dom, kjer so ga oskrbeli, za storilcema pa policisti še poizvedujejo.