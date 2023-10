Za imenovanje Wopkeja Hoekstre je glasovalo 279 evropskih poslancev, proti jih je bilo 173, 33 pa se jih je vzdržalo. Imenovanje Slovaka Maroša Šefčoviča so podprli s 322 glasovi za, 158 proti in 37 vzdržanimi. Šefčovič, ki je podpredsednik Evropske komisije, pristojen za medinstitucionalne odnose, bo odgovoren še za usklajevanje podnebne politike.

Hoekstro, nekdanjega nizozemskega finančnega in zunanjega ministra, je za komisarja za podnebne ukrepe predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen predlagala po odstopu Nizozemca Fransa Timmermansa. Podpredsednik komisije Šefčovič pa bo pristojen za evropski zeleni dogovor, nad katerim je bdel Timmermans. Odločitev o imenovanju bo sprejel še Svet EU.

Podporo odbora dobila šele po dodatnih pisnih pojasnilih

Tako Hoekstra kot Šefčovič sta se pristojnemu odboru Evropskega parlamenta za okolje, javno zdravje in varnost hrane (ENVI) predstavila v ponedeljek in torek. Vendar sta podporo odbora in s tem zeleno luč za glasovanje na plenarnem zasedanju dobila šele v sredo po dodatnih pisnih pojasnilih na nekatera vprašanja, ki jih po mnenju članov odbora nista zadostno pojasnila na zaslišanjih.

Šefčovič je tako v pisnem odgovoru predložil jasno časovnico glede nekaterih pomembnih zakonov v zelenem dogovoru. Pojasnil je tudi, kakšno stališče bo zastopal glede energetske neodvisnosti od Rusije. Kot je povedal predsednik odbora Pascal Canfin, je jasno dal vedeti, da bo v vseh 27 prestolnicah EU, tudi Bratislavi, govoril enako. Nekatere člane odbora je namreč skrbelo, da bo Šefčovič, ki prihaja iz iste stranke kot zmagovalec parlamentarnih volitev na Slovaškem Robert Fico, v domovini zagovarjal drugačna stališča glede te teme kot v Bruslju.

V odboru ENVI so od obeh kandidatov hoteli izvedeti več o podnebnih ciljih do leta 2040, saj so bili dosedanji odgovori po mnenju članov zelo šibki. Kot je pojasnil Canfin, sta Hoekstra in Šefčovič v odgovorih zapisala, da bosta zagovarjala minimalni cilj najmanj 90-odstotnega neto zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov do leta 2040. Dodala sta, da bosta preučila tudi ustrezne scenarije, ki jih znanstveni svetovalni odbor ni opredelil kot izvedljive.