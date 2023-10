Kontrola letenja je malo po pol sedmih zvečer iz oddajnika dvosedežnega letala Evektor Sportstar RTC prejela klic v sili in takoj so sprožili iskanje po zraku in kopnem. Razbitine so našli na gozdni jasi na težko dostopnem terenu, kar je poleg teme in megle močno otežilo reševanje, je povedal poveljnik lokalnih gasilcev Patrick Skubel. Sodelovali so gorski reševalci, številne gasilske enote, policijski in reševalni helikopter ter »običajna« in alpska policija. Ponesrečenca so najprej gorski reševalci s pomočjo vrvne tehnike prenesli na varno na bližnjo kmetijo, nato pa s helikopterjem odpeljali v bolnišnico.

Včeraj so sporočili, da je potnik, ki so ga odpeljali v kliniko v Celovcu, zaradi zelo hudih poškodb v smrtni nevarnosti in ga zdravijo na oddelku za intenzivno nego. Drugi pa je že na običajnem oddelku beljaške bolnišnice.

Komisija za letalske nesreče tragedijo še preiskuje. Letalo je bilo zasebno in je glede na podatke spletne strani Flightradar redno vzletalo in pristajalo na mariborskem in ljubljanskem letališču.