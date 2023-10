Po streljanju v Lokvah 38-letnik lažje poškodovan

Črnomaljski policisti so skupaj s policisti iz Metlike in Dolenjskih Toplic v sredo posredovali v Lokvah, kjer je po sporu med vsaj dvema moškima prišlo do streljanja. 38-letni moški je bil pri tem lažje poškodovan. Oskrbeli so ga v novomeški bolnišnici, kjer so mu iz noge odstranili kroglo naboja, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.