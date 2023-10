Čeprav je Jon Fosse danes eden najbolj uprizarjanih dramatikov na svetu, postaja vse bolj prepoznaven tudi po svoji prozi, so še utemeljili na akademiji. Kot so še navedli, njegovo pisanje razgalja »človekovo izgubo orientacije«, njegov slog pa je postal znan kot »Fossejev minimalizem«.

V prvem odzivu je letošnji Nobelov nagrajenec za literaturo dejal, da je »presrečen in hvaležen«, Nobelovo nagrado pa sam vidi kot nagrado literaturi, ki si v prvi vrsti prizadeva biti literatura brez kakršnih koli premislekov. Stalni tajnik Švedske akademije Mats Malm je pred tem povedal, da je s Fossejem že govoril po telefonu in da ni vedno, da bi mu ljudje verjeli, ko jih pokliče z novico o nagradi, a tokrat mu je nagrajenec verjel.

V slovenščino je glede na podatke Cobissa preveden njegov roman Melanholija I ter drame Ime, Punca na zofi in Noč poje pesmi svoje. Na gledališkem odru mariborske Drame so v preteklosti uprizorili tudi Fossejev Jesenski sen.

Od ateista do katolika

Fosse se je rodil 29. september 1959 v norveškem Haugesundu na zahodu Norveške. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je odraščal v družini, ki je sledila strogi obliki luteranstva. Temu se je upiral z igranjem v glasbeni skupini in da se je razglašal za ateista. Danes 64-letnik se je leta 2013 spreobrnil v katolika.

Po študiju književnosti je leta 1983 debitiral z romanom Rdeče, črno, ki se premika naprej in nazaj v času in med perspektivami. Med njegova glavna dela štejejo roman Naustet (1989), ki ima v angleškem prevodu naslov Boathouse in so ga kritiki dobro sprejeli, ter Melanhonija I in II (1995-1996).

Njegovo najnovejše delo je Septologien, v angleškem prevodu Septology. Gre za delno avtobiografski magnum opus v sedmih delih, razporejenih v tri knjige in govori o človeku, ki sreča drugo različico samega sebe. Roman obsega 1250 strani brez ene same pike. Tretji del je bil v ožjem izboru za mednarodno bookerjevo nagrado 2022.

Kljub svoji slavi Fosse po poročanju nemške tiskovne agencije dpa raje živi v tišini majhnih mest kot vrvežu velemest. Občasno živi v avstrijskem Hainburgu ob Donavi, da bi bil blizu domovini svoje sedanje soproge Slovakinje. Skupno ima Fosse pet otrok.

Lani je Nobelovo nagrado za literaturo prejela francoska pisateljica Annie Ernaux za »pogum in ostrino, s katerima razkriva korenine, odtujenost in kolektivne omejitve osebnega spomina«.

Teden Nobelovih nagrad se je začel v ponedeljek z razglasitvijo nagrajenca za medicino. Nagrade so z letošnjim letom vredne 11 milijonov švedskih kron (skoraj 950.000 evrov), slovesno pa jih bodo podelili 10. decembra na obletnico smrti donatorja in izumitelja dinamita Alfreda Nobela (1833-1896).